“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 dicembre 2018 in onda su LatteMiele

Anche oggi 26 Dicembre andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Quasi quasi l’aria del Natale si sente più oggi che ieri. D’altronde, per motivi personali, familiari, contenziosi, ma anche grandi emozioni che saranno protagoniste degli inizi del 2019, l’Ariete è un po’ sotto pressione. Io spero che non siano saltati i nervi nel corso delle ultime 48 ore e che tu non abbia visto delle persone indigeste perché adesso devi circondarti di persone carine. Tra l’altro, Gennaio è un mese di grande importanza, di grande rilevanza. Devi cercare di ritrovare un po’ di tranquillità. Se qualcosa non va per il verso giusto, certamente avrai le migliori intuizioni per cambiare;

Toro. Il Toro non vorrei che nel corso degli ultimi due giorni abbia fatto un po’ troppo caos nella sua vita. Ora, attenzione anche alla digestione, allo stomaco. È dalla fine dei questo mese di Dicembre che, si sa, si mangia un po’ di più e in qualche caso bisogna cercare di rimettersi in regola. Devi anche cercare di ritrovare un po’ di tranquillità in amore o in famiglia perché alcune complicazioni, nel corso delle ultime quattro settimane, hanno creato piccoli disagi che vanno superati;

Gemelli. Tu hai ricevuto un grande dono, quello della libertà d’azione, e naturalmente quando uno si sente più libero può anche fare delle scelte che rimandava da tempo. Se ci sono dei dubbi d’amore, non mi stancherò mai di ripetere, affrontateli ora, affrontateli a Dicembre, no a Gennaio perché a Gennaio potrebbe essere troppo tardi. E lo dico in modo particolare a chi pensa di essere stato messo da parte, tradito, o magari anche a chi ha delle piccole afflizioni nel cuore. In amore cautela;

Cancro. La cosa importante da ricordare è che Saturno in opposizione non porta negatività. Mai detto che il vostro sia un segno sfortunato. Io non uso mai i termini “fortuna” e “sfortuna” quando faccio gli oroscopi. Io ho semplicemente detto che il segno del Cancro deve affrontare delle situazioni particolari. Ad esempio, nell’ambito del lavoro, se qualcuno ti proteggeva adesso non ti protegge più; il 2019 sarà un anno in cui è probabile che tu rimetta in gioco la tua vita, che ti stanchi di certi ambienti, ma non è una questione di fortuna o sfortuna. È solo una questione di chiarimenti e certo, quando si chiariscono delle situazioni, forse si rinuncia anche a qualcosa che è stato un riferimento pe tanti anni, e questa è un po’ una sbandata nella tua vita. Capodanno sarà una festa interessante che ti invito ad organizzare sin da adesso e, tra l’altro, dal punto di vista delle relazioni questo è un periodo molto fruttuoso per cui c’è anche chi è indeciso tra due storie, tra passato e futuro.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone si deve impegnare perché nel 2019 ci sono più occasioni e anche chi è stato male- l’estate del 2018 è stata pesante- avrà certamente un recupero. Questo resta un oroscopo importante perchè rivela una tua grande capacità, quella di risanare la mente ma anche d’innamorarti come non capitava da tempo. Il 2018 è stato un anno anche di revisioni contabili, il 2019 sarà un anno di vittorie;

Vergine. La Vergine in questa parte centrale della settimana ottiene qualcosa in più. A volte ti chiudi un po’ troppo, sei molto diffidente. Se per caso hai agito un po’ troppo dietro le quinte adesso è il caso di tornare sul palcoscenico. Abbiamo delle indicazioni speciali in questa fine di Dicembre. Gli amori che non funzionano entro Gennaio saranno riscritti. Attenzione agli amori che nascono in maniera un po’ strana, con persone con un’età un po’ diversa dalla tua, che magari sono un pochino lontane, perché da una parte intrigano ma dall’altra lasciano un po’ troppo col fiato in sospeso;

Bilancia. La Bilancia in questa parte centrale della settimana mi sembra più attiva. C’è un piccolo calo, per cui non si è ancora del tutto tranquilli per quanto riguarda il lavoro, dove evidentemente prima di aprile-maggio non si potranno amministrare serenamente alcune situazioni. Forse c’è un contratto in essere? C’è qualcosa che non cambierà prima di qualche mese. Devi adattarti alle circostanze e farti scivolare le cose addosso;

Scorpione. Può darsi che queste 48 ore trascorrano in maniera un pochino faticosa. Io consiglio di non fare troppo, di non stancarsi, di non correre inutili pericoli, e poi questa Luna rende lo Scorpione molto sexy. Capodanno interessante per chi si dà da fare. Apro una parentesi che riguarda i nati Scorpione che si sono separati, che hanno vissuto una crisi. È vero, fa male, però l’avete voluta voi. Tutto quello che è nato negli ultimi mesi è stato deciso da voi, ovvero la crisi nasce in un rapporto e spesso le cause- soprattutto le colpe- sono da dividere al 50%, per carità, quindi non è colpa tua. Ma sei tu che hai deciso. Quindi, in qualche caso (spero raro), in cui ci sia stata una separazione, non bisogna lagnarsi o prendersela col destino perché è stata una scelta motivata e voluta.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è affaticato ma solo perché sta pensando a tante cose, ed è normale perché più si avvicina il 2019 più progetti e grandi idee saranno all’ordine del giorno. Evidentemente ci vorranno grandi investimenti in termini di energia, di denaro. Tutto può essere recuperato, addirittura qualcuno sarà nell’imbarazzo di una scelta entro Gennaio;

Capricorno. Il Capricorno probabilmente adesso ritrova la voglia di fare. Capodanno migliore del Natale perché non è stato troppo tranquillo questo Natale. Tra l’altro, per chi ha un subbuglio d’amore o sta vivendo un contrasto, un cambiamento, è normale che ci sia qualche problematica. Alcune verità sono tornate a galla a Novembre, delle verità che comunque bisogna accettare. Nuovi amori, nuove passioni, buon recupero psicofisico in vista del prossimo anno;

Acquario. L’Acquario si trova in una condizione di forza migliore rispetto al passato. Sabato e domenica una Luna favorevole aiuta gli incontri., le relazioni sociali. C’è un lato fisico un po’ debole, questo sì, quindi consiglio di non fare le ore piccole, di ripararsi dalle intemperie in qualche modo, e soprattutto di fare delle scelte originali. L’Acquario vince quando fa delle cose diverse dagli altri non quando copia gli altri. Avrai la possibilità di darti una grande chance in amore perché Gennaio è un mese che riconcilia rispetto ad un Dicembre che invece ha portato qualche piccola tensione;

Pesci. Per i Pesci le stelle di questo mese sono importanti. In queste tre giornate centrali della settimana c’è un piccolo calo. Che cosa vuol dire? In qualche modo ci sono dei rapporti sentimentali che vanno rivisti, che vanno controllati, che vanno sottoposti anche a revisione, e non tutti hanno questo tipo di problematiche ma molti sentono che c’è qualcosa che non va. Il segno dei Pesci può anche decidere di continuare un rapporto anche se magari si guarda intorno perché quando non trova l’amore in casa può cercarlo altrove. Sei come una corda di violino: risuoni quando nell’ambiente c’è qualcosa che non va, però attenzione a non fare scelte azzardate. Recupero emozionale anche in vista di un Capodanno segnalato dalle stelle come favorevole.

Maria Mento