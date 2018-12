Messaggio Medjugorje 25 dicembre 2018: “Vi porto mio Figlio Gesù che è il Re della pace”

Come ogni 25 del mese (ed ogni 2) a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno), i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Mirjana Pavlovic-Lunetti.

Ecco di seguito il messaggio della Madonna di giorno 25 dicembre 2018

Messaggio della Madonna del 25 dicembre 2018 a Medjugorje, dato alla veggente Mirjana

“Cari figli! Vi porto mio Figlio Gesù che è il Re della pace. Lui vi dona la pace, che questa pace non sia solo per voi, figlioli, ma portatela agli altri nella gioia e nell’umiltà. Io sono con voi e prego per voi in questo tempo di grazia che Dio desidera darvi. La mia presenza è il segno dell’amore, mentre sono qui con voi per proteggervi e guidarvi verso l’eternità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

“Cari figli! Questo tempo è tempo di grazia e di preghiera, tempo di attesa e di donazione. Dio si dona a voi perché lo amiate al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, aprite i vostri cuori e le vostre famiglie affinché quest’attesa diventi preghiera ed amore e soprattutto donazione. Io sono con voi, figlioli e vi esorto a non rinunciare al bene perché i frutti si vedono, si sentono, arrivano lontano. Perciò il nemico è arrabbiato e usa tutto per allontanarvi dalla preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”