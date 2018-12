Pesaro, fratello di un pentito della ndrangheta ucciso in pieno centro. Domani arriva Matteo Salvini ?

Pesaro, fratello di un pentito della ndrangheta ucciso in pieno centro

Brutale omicidio ieri in prima serata al centro di Pesaro. La vittima è Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello di un pentito della ndrangheta che si trovava sotto protezione dello Stato da diversi anni. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo si stava ritirando a casa a bordo della sua auto e mentre cercava di parcheggiarla in garage è stato intercettato da due sicari che gli hanno scaricato contro 30 colpi di calibro 9, uccidendolo sul colpo.

Stando a quanto riferito dai testimoni, allertati dal rumore degli spari, i due sicari avevano il volto coperto da dei baveri e portavano in testa un cappello. I Carabinieri indagano sull’accaduto cercando di trovare un immagine che permetta di identificare i due uomini dalle riprese delle telecamere a circuito chiuso che sono disseminate nella zona.

Salvini travolto dalle polemiche, domani sarà a Pesaro?

Anche la tragedia di ieri a Pesaro è stata un’occasione per rinverdire le polemiche contro Matteo Salvini. Questa mattina il ministro dell’Interno ha postato una foto che lo ritrae mentre fa colazione ed è nata una bufera, con utenti che gli facevano notare quanto fosse inopportuno quel post quando in Italia si è in pensiero per il terremoto di Catania e spaventati per l’omicidio dell’uomo sotto protezione, tra questi anche il sindaco di Pesaro che ha polemizzato in questo modo: “Caro ministro Salvini, c’è la città di Pesaro sconvolta per l’omicidio di un uomo sotto protezione, fratello di un collaboratore di giustizia. Quando ha finito pane e Nutella vorremmo avere qualche informazione e rassicurazione. La ringrazio”.

Alle critiche il ministro non ha risposto direttamente ma ha cercato di correggere il tiro dando informazioni su quanto stava succedendo in provincia di Catania: “Grazie agli oltre 100 vigili del fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per il terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, solo feriti lievi. Vi terrò aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri!”. Per quanto riguarda le informazioni su Pesaro e sull’omicidio, secondo voci di corridoio Matteo Salvini sarà presente al comitato di sicurezza di Pesaro convocato dal Prefetto.