Presepe vandalizzato ad Udine, volti della Sacra Famiglia pitturati di nero: “Gesù è un migrante”

Presepe vandalizzato: “Gesù era un migrante”

Un presepe è stato vandalizzato nella parrocchia della Beata Vergine del Carmine ad Udine. Il don della parrocchia, Don Giancarlo Brianti, questa mattina si è trovato il piccolo presepio stilizzato vandalizzato con messaggi contro la Chiesa Cattolica e pro-accoglienza degli immigrati.

Il presepio era stato costruito da Confesercenti Udine in piazzetta Del Pozzo. Al momento non sono mancate le polemiche per la decisione di spostare le panchine adiacenti, per far spazio al presepe stesso per fargli spazio.

Fatto sta che nella notte il presepe è stato vergognosamente attaccato e profanato con scritte deliranti.

Scritte deliranti sulle figure della Sacra Famiglia

Il presepio è stato imbrattato, le facce di Gesù, Maria e Giuseppe sporcate di marrone. Poi sono stati appesi dei cartelli con scritte e insulti contro la Chiesa, come “La vostra fede un razzismo dalla lunga storia”. O anche “Il vostro Gesù un bimbo nato a bordo delle navi che non accogliete” , “Il vostro Gesù, un bimbo nato a bordo delle navi che non accogliete”, “La vostra Maria, ogni donna incinta in Libia senza dire sì al suo signore” ed altre frasi deliranti.

I cittadini hanno rimosso questi cartelli la mattina stessa. Poi i vandali nella notte hanno steso a terra anche un foglio con la richiesta di più impianti sportivi per la città. Sul fatto indaga la Digos.