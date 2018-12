Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 26 dicembre 2018

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 26 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 26 dicembre 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda Cenerentola, Cenerentola e’ la ripresa cinematografica dell’opera musicata da Gioacchino Rossini e ispirata alla celebre fiaba di Charles Perrault. Quel pazzo venerdì va in onda su Rai 2, La dottoressa Tess Coleman non riesce ad andare d’accordo con la figlia Ann di 15 anni. Improvvisamente le due si ritrovato una nel corpo dell’altra, in questo modo inizieranno a capirsi. Su Rai 3 va in onda Una notte al museo 2 – La fuga, Larry e tutti i reperti del museo sono trasferiti allo Smithsonian Institute, di notte come sempre prenderanno vita combinando enormi disastri a cui Larry proverà a porre rimedio. Torna CR4 La repubblica delle donne su Rete 4, programma dedicato all’universo femminile.

Su Canale 5 va in onda Piccole donne, Tratta dal romanzo di Louisa May Alcott, la miniserie sulla storia di 4 ragazze che diventano adulte in un Paese dilaniato dalla Guerra di Secessione. Le sorelle March affrontano un Natale senza regali.

Va in onda su Italia Uno Now you see me – I maghi del crimine, Atlas e’ il capo dei Quattro Cavalieri, un gruppo di maghi e illusionisti che nasconde ben altri propositi. Il loro numero migliore infatti è quello di fare rapine milionarie ai danni di banche che si trovano dall’altro lato del mondo e prosciugare i conti correnti delle persone che assistono ai loro spettacoli. L’agente dell’Fbi Dylan insieme ad Alma cercheranno le prove per incastrarli e arrestarli.

Su La7 va in onda Vacanze romane, La giovane principessa Anna trascorre una vacanza con i genitori a Roma. Stanca delle solite cerimonie si allontana nascondendosi tra la gente comunce, poco dopo si innamora di un giornalista americano che la trova addormentata su un muretto e la porta a casa sua, ignaro della vera identita’ della ragazza. Lo scopre il giorno dopo dal giornale…

Su Tv 8 va in onda Balla coi lupi, Il tenente John Dumbar diventa un eroe di guerra, potrà scegliere la sua prossima destinazione e riceve come regalo il cavallo Sisko. Viene trasmesso su Cielo Super Storm: L’ultima tempesta, La Grande Macchia Rossa, la famosa macchia di Giove, e’ scomparsa. Quando delle massicce tempeste interessano il Nord America, diventa subito evidente che l’enorme tempesta che per secoli ha interessato Giove e’ arrivata sulla Terra. L’unica speranza di salvezza della terra sembra essere uno straordinario progetto scientifico di un gruppo di liceali nerd. Su Iris va in onda Attila flagello di Dio, Alcuni barbari che vivono di caccia si sono insediati a Segrate. Quando arrivano i Romani, rubano il bestiame e le donne. Decidono quindi di recarsi a Roma e saccheggiarla.

Stasera in TV, mercoledì 26 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Cenerentola

22:45 – Anna dai capelli rossi

Rai 2

21:00 – Quel pazzo venerdì

22:40 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:15 – Una notte al museo 2 – La fuga

23:15 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

00:15 – Piccole luci

Canale 5

21:20 – Piccole donne

23:30 – Pressing

Italia 1

21:25 – Now you see me – I maghi del crimine

23:40 – Gremlins

La 7

21:15 – Vacanze romane

23:30 – Sabrina

Tv 8

21:30 – Balla coi lupi

01:00 – Karate Kid III – La sfida finale

Cielo

21:15 – Super Storm: L’ultima tempesta

23:15 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

Iris

21:00 – Attila flagello di Dio

23:14 – Viuuulentemente mia

Stasera in TV, mercoledì 26 dicembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Cenerentola (Rai 1): Cenerentola e’ la ripresa cinematografica dell’opera musicata da Gioacchino Rossini e ispirata alla celebre fiaba di Charles Perrault.