Ultime notizie Silvia Romano, in Kenya ribadiscono: “È ancora viva”

Ultime notizie su Silvia Romano: il comandante della polizia è sicuro che sia ancora viva

Lo scorso 20 novembre la cooperante Silvia Romano (23 anni) è stata rapita dalla sua abitazione temporanea di Chakama (Kenya). Da quel giorno la polizia locale ha effettuato una miriade di arresti e di interrogatori che, almeno finora, non hanno portato ad alcun risvolto positivo sulle indagini. La ragazza, infatti, è ancora in mano ai rapitori, non si ha idea di dove possa essere detenuta e cominciano a girare ipotesi su un possibile omicidio o un trasferimento in un altro Paese.

Silvia Romano, il comandante Noah Mwivanda: “E’ ancora viva”

A furare dubbi e timori della stampa locale e nazionale ci ha pensato in parte il comandante della polizia della costa Noah Mwivanda, il quale durante un briefing sulla sicurezza in Kenya è tornato a parlare delle indagini riguardanti la cooperante italiana rapita il mese scorso. Su Silvia il comandante ha ribadito che le fonti della polizia hanno assicurato che la ragazza è ancora viva, poi ha fugato anche le ipotesi su un possibile trasferimento della vittima in un Paese confinante:”Abbiamo sul campo tutte le risorse necessarie per l’operazione e sappiamo che è ancora in Kenya “, quindi ha aggiunto: “Abbiamo informazioni cruciali, che non vi possiamo rivelare, che ci fanno pensare con certezza che Silvia Romano sia ancora viva e che la troveremo”.