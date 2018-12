Alfonso Signorini rivela a “CR4”: “Belen Rodriguez ha trascorso un brutto Natale”

Nonostante le festività natalizie, “CR4-La Repubblica delle donne”, salotto televisivo condotto da Piero Chiambretti su Rete 4, ieri sera è andato regolarmente in onda. Ospite della puntata, come ogni settimana tra l’altro, è stato, tra gli altri, Alfonso Signorini.

Il direttore di “Chi” ha rivelato, in esclusiva, che, quello appena trascorso, non è stato per Belen Rodriguez un Natale sereno. Pochi giorni fa, infatti, suo padre Gustavo è stato protagonista di un brutto episodio. L’argentino ha avuto una brutta crisi, durante la quale ha lanciato mobili dal balcone del suo appartamento in Brera ed è stato immediatamente trasportato e ricoverato in ospedale. Parlando dell’accaduto e del Natale trascorso da Belen, Alfonso ha dichiarato:

“Cena di Natale per casa Rodriguez. Quest’anno per i Rodriguez è andata malissimo. Circa una settimana fa il padre di Belen è andato in escandescenze e sono andati a prenderlo i pompieri e quattro vetture della Croce Rossa. Lui ha dato fuori di matto. Il papà di Belen urlava e lanciava giù i mobili. Ha lanciato di sotto al balcone due televisori per strada in centro a Milano”.

A quel punto, Chiambretti ha chiesto a Signorini se il padre di Belen fosse ubriaco e Alfonso ha risposto:

“Sì, non si sa. Ha fatto un brutto Natale Belen quest’anno. . “Pare che il peggio sia passato per Belen. I Rodriguez hanno festeggiato la vigilia e il Natale tutti insieme documentando le feste sui social”.

Maria Rita Gagliardi