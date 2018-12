Emergenza ebola, in fuga 24 pazienti infetti dopo disordini: si temono contagi di massa

Emergenza ebola in Congo, fuggiti da un centro 24 pazienti malati: è panico per il contagio

Ventiquattro persone malate di ebola sono fuggite da un centro di cura nel quale erano state ricoverate nell’attesa di ricevere tutte le cure del caso. La fuga è stata favorita da un attacco di alcuni manifestanti che hanno protestato contro quanto accaduto durante le elezioni che si sono svolte in Congo in questo fine settimana.

Le ricerche si sono attivate subito: soltanto tre delle ventiquattro persone sono state rintracciate. Si teme che il virus possa diffondersi tramite le ventuno persone che ancora non sono state riportate all’interno del centro.

Emergenza ebola in Congo, la fuga dei pazienti è avvenuta nella città di Beni

Alcuni manifestanti, che non hanno potuto esprimere il loro diritto di voto nel corso delle elezioni che si sono svolte in Congo in questo fine settimana (in alcune zone del Paese è stato imposto il divieto di voto), hanno organizzato una manifestazione di protesta ben poco pacifica.

Tale manifestazione, tenutasi nella città congolese di Beni, ha coinvolto un centro di cura e ha scatenato la fuga di 24 persone, tutte gravemente malate di ebola. Si teme che proprio a causa di questa fuga il fenomeno del contagio dell’ebola, che ha già raggiunto livelli gravissimi in Congo, si possa ulteriormente aggravare.

Dei 24 fuggitivi già 3 sono stati fatti rientrare nei ranghi. Subito dopo la fuga è scattata un’operazione, gestita da diversi funzionari, volta al recupero delle persone malate. Altre 17 persone sono state rintracciate e si sta cercando di coordinarsi per facilitare il loro rientro in clinica. Rimangono 4 pazienti di cui, però, pare esistano contatti telefonici ed indirizzi fisici.

Come fatto sapere dal Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo, 17 dei pazienti in fuga sono già stati sottoposti ad una cura ma i risultati erano stati negativi. Gli altri 7 non sono ancora stati curati tramite farmaci.

