Estrazioni Lotto e Superenalotto: Dove giocare, come giocare e quando giocare

Estrazioni Lotto e Superenalotto: dove, come e quando giocare

I giochi a premi della Sisal, Lotto e Superenalotto, sono i più conosciuti e utilizzati dagli italiani alla ricerca di una vincita che possa migliorare o cambiare la propria condizione economica. Se il Lotto è per distacco il gioco più longevo del nostro Paese, il Superenalotto si è imposto all’attenzione di tutti gli italiani per via del suo montepremi da sogno. Per partecipare ad entrambi i concorsi a premi vi basta richiedere una schedina in una tabaccheria o ricevitoria autorizzata e compilarla, per chi non avesse tempo di recarsi fisicamente nei luoghi preposti esiste invece la possibilità di giocare online dal sito ufficiale della Sisal.

Estrazioni Lotto e Superenalotto: come e quando giocare

Le estrazioni dei due giochi a premi si tengono negli stessi giorni (martedì, giovedì e sabato), salvo nel caso questi coincidano con qualche festività (com’è successo l’8 dicembre per l’immacolata). In questi casi è la stessa Sisal che tramite il proprio portale avvisa i giocatori che la giocata è stata rinviata.

Giocare è semplice, nel caso del Lotto vi basta scegliere due o più numeri (fino ad un massimo di 5) e decidere se puntare su una ruota specifica o su tutte. I giocatori assidui spesso tengono conto dei numeri ritardatari e di quelli che escono più frequentemente per elaborare uno schema. Per il Superenalotto, invece, vi si chiede di scegliere 6 numeri tra i 90 a disposizione per il primo premio e di scegliere un numero jolly (per il 5+1) ed un numero Superstar (per il 5+2 o qualsiasi altra combinazione di numeri più il superstar). Oltre alla giocata singola c’è la possibilità di comprare una schedina già pronta che solitamente viene compilata in base ad un sistema di calcolo delle probabilità.