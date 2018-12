Inter-Napoli, scontri fra tifosi: 4 accoltellati e una persona investita da una macchina

Inter Napoli scontri, 4 accoltellati e un investito

Caos prima della partita Inter Napoli di ieri sera nello stadio di San Siro. Poco prima della partita di Serie A, vinta poi dall’Inter, si è scatenata la parapiglia e dei tafferugli fra i tifosi nerazzurri e quelli napoletani. Quattro persone sono rimaste ferite, e un quinto uomo (investito da un’auto) ferito più gravemente è stato portato all’ospedale San Carlo per essere operato.

Tutto è cominciato poco dopo le 19, quando alcuni tifosi del Napoli che stavano percorrendo via Novara su un minivan scortati dalla polizia viene fermato da un assalto di interisti. Circa 50 ultras interisti avrebbero colpito il mezzo con sassi e catene.

I tifosi del Napoli sono scesi a fronteggiare i rivali e Via Novara è diventata un campo di battaglia di una grossa rissa, che ha convolto circa 100 persone.

Liti e risse, feriti e caos

Risultato: un uomo trasportato all’ospedale Sacco in codice giallo per una coltellata al fianco, un altro in codice verde all’ospedale di Rho per contusioni, due medicati sul posto. Un tifoso dell’Inter avrebbe raggiunto da solo il San Carlo sostenendo di essere stato investito: sarebbe grave ed è stato operato ieri sera. Non è chiaro se sia stato investito dal minivan del Napoli.

Altri disordini si sono poi verificati alla metropolitana Lilla fermata Cenisio, dove si è registrata una lite fra due uomini ma senza conseguenze gravi.