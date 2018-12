Land Cruiser vola giù da un ponte: coinvolta intera famiglia, tre morti tra cui un bambino

Land Cruiser vola giù da un ponte: tre morti, tra cui un bambino, e 4 feriti

Una famiglia britannica in vacanza in Islanda è rimasta coinvolta in un terrificante incidente mentre si dirigeva in una zona sabbiosa del Paese nordico per ammirare le bellezze naturali in essa contenute. Per il viaggio la famiglia aveva affittato una Land Cruiser che permettesse loro di stare comodi durante il tragitto. Mentre percorrevano il ponte a senso unico che sovrasta la zona, il conducente del mezzo ha perso il controllo del Land Cruiser che è volato giù da un ponte, precipitando per 8 metri prima di scontrarsi con il suolo e ribaltarsi diverse volte.

Land Cruiser vola giù da un ponte: l’arrivo dei soccorsi

Il primo a giungere sul luogo del sinistro è stata la guida turistica che attendeva la famiglia (Adolf Erlingsson), il quale, trovatosi di fronte alla tragedia, ha avvertito immediatamente i soccorsi. Quando le ambulanze sono arrivate per tre degli occupanti della macchina non c’è stato nulla da fare (tra i deceduti c’era pure un bambino). Gli altri quattro, invece, sono stati portati in ospedale in codice rosso e pare versino in gravi condizioni. Nel commentare l’accaduto la polizia locale ha spiegato di non aver potuto parlare con i sopravvissuti e che attende che uno di loro si svegli per potergli chiedere cosa ha fatto perdere il controllo del mezzo al conducente.