“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 27 dicembre 2018 in onda su LatteMiele

Anche oggi 27 Dicembre 2018 andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Situazione intermedia per te che sei pronto a varcare la soglia del 2019 con coraggio, con impeto, che potresti perfino essere frettoloso. Cosa che ti contraddistingue sempre: spesso devi tornare sui tuoi passi, fare cose che hai già fatto perché le fai un pochino di corsa. Non è una colpa, eh, per carità, neanche un’accusa. Il problema è che hai tante idee per la mente. Ne avrai ancora di più ora che Giove è torna to favorevole. Tornare in prima linea è facile, da Gennaio sarà più facile anche in amore. Lo dico con soddisfazione a quelli che hanno vissuto una crisi;

Toro. Il Toro vive una giornata un po’ sotto tono in questo giovedì, stancante, agitata. Ho ricordato qualche giorno fa che forse per i Toro questo in arrivo è un Capodanno non sotto tono ma comunque da vivere con poche persone fidate intorno; l’uomo è molto paziente, la donna in questi giorni pensa con più energia al lavoro, a come emergere, anche a come risolvere qualche contenzioso aperto. Uomini e donne del Toro, comunque, nel 2018 hanno vissuto qualche piccolo problema economico, magari anche chi ha iniziato un progetto non è stato contento dei risultati. Ecco perché, per voi, in questo periodo è necessario anche risolvere un problema, magari anche vendere, chiudere, disfarsi di qualcosa che non è più importante o che magari- nei prossimi mesi- potrebbe andar giù e allora meglio agire per tempo;

Gemelli. Giornata che nasce con buone stelle. Spero, tra l’altro, che qualcuno voglia programmare al più presto il Capodanno. Poi tra venerdì e lunedì giornate più forti. Quelli che sono in crisi, che hanno avuto un dubbio tra due storie, quelli che sono stati colpiti dal tarlo della gelosia (e non perché sono pazzi ma perché in effetti qualcosa non è andato per il verso giusto, non quadrava ultimamente), probabilmente- come ripeto sempre- avranno un dentro o fuori definitivo a Gennaio, ovvero stai con me o te ne vai. Ora, i Gemelli sono sempre per la comprensione però a volte si ha a che fare con delle persone che tanto comprensive non sono;

Cancro. Giornata a metà. Non posso dire che tu sia contento ma neanche insoddisfatto. C’è da ricordare, però, che Capodanno sarà carino, piacevole, quindi se c’è una persona che ti piace vai avanti. Come sapete, io penso ad un 2019 di tagli netti, quindi adesso se c’è una storia bisogna godersela, anzi ancora di più il prossimo anno, però poi bisogna capire cosa vuoi, cosa desideri. E qui lo dico anche a chi è in dubbio tra due storie, magari a chi dopo tanti mesi di solitudine ha incontrato una persona e per ora dice “sì, ci sto insieme ma non voglio fare progetti e programmi”. Ecco, tu dici così ma poi ti innamori, poi ti appassioni perché sei il segno della famiglia, del rapporto fisso. Quanti Cancretti portano avanti legami da anni anche se non funzionano solo perché un po’ sono diventati, appunto, familiari.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha un buon cielo e direi oggi ti do quattro stelle su cinque di fortuna, di forza. Poi da Gennaio ancora meglio. Se leggete il libro del 2018 noterete che gli ultimi mesi erano indicati come positivi per il Leone e soprattutto Dicembre, quindi chi ha già avuto confermerà quello che dico, chi non ha avuto si deve rimettere in gioco e sono convintissimo che Gennaio rimetterà in positivo ogni genere di situazione. Ora, non è con un colpo di bacchetta magica che improvvisamente cambia la vita, però chi ha vissuto una crisi potrà rivalersi e intanto godiamoci il weekend di recupero. A Capodanno, direi, meglio stare con persone carine. Sei tra i segni, assieme al Toro e all’Acquario, che dovrebbero centellinare le proprie energie;

Vergine. La Vergine ha una buona giornata, buona vista anche la posizione della Luna, di Marte, e così tutta la seconda parte di questa settimana. Parla di amori ritrovati, di spiegazioni che bisogna in qualche modo dare a qualcuno che ti accusa di cose che non hai fatto, oppure se hai una relazione un po’ particolare con una persona molto diversa da te per età, per ceto, per cultura, forse è proprio quello l’intrigo che vince però sai che alla lunga bisogna capire quali sono i punti di riferimento, di accordo, e farlo entro Dicembre è meglio;

Bilancia. La Bilancia vive una giornata a rallentatore. Tante sono le cose che vorresti fare ma tanti sono gli impedimenti. Io vedo questi Bilancia un po’ incatenati, ecco, a responsabilità, a situazioni che per ora non possono cambiare, che prima della primavera 2019 non muteranno e che proprio per questo motivo possono generare un po’ di stress. Emozioni migliori nel corso del weekend;

Scorpione. Giornata intermedia. Continuo sempre a dire che lo Scorpione che è un po’ in crisi perché da poco ha rinunciato ad un amore, perché magari vuole chiudere una situazione- può esserci anche un problema di lavoro- fa esattamente quello che desidera; quindi questo non è un periodo di imposizione determinata dagli altri ma è un periodo di scelte determinate dalla tua volontà e quindi è vero che fa male rinunciare a qualcosa però se lo hai desiderato, se lo hai voluto, vuol dire che per te quella è la strada migliore da seguire. Se adesso anche sei single e magari ti lamenti perché non c’è nessuno intorno a te hai deciso di rimanere tale perché per ora non c’è nessuno che ti interessi e forse pensi che tutto sommato non vuoi concederti. Chi è in coppia continua un progetto importante e quindi, come vedi insomma, la tua volontà è rispettata. Lo sarà ancora di più nel 2019.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario dovrebbe iniziare a far lavorare la sa creatività, quella creatività che spesso viene meno quando gli obblighi, le costrizioni e le restrizioni sono troppi. Il Sagittario vorrebbe vivere nella completa libertà di fare e di agire ma sappiamo che questo non è sempre possibile. Qualcuno potrà vivere una separazione, allontanarsi da qualcosa che non ha più valore. Il 2019 si apre con un batticuore forte che riguarda anche i sentimenti;

Capricorno. Per il Capricorno è una bella giornata che aiuta a riparare i danni e ad arginare le tensioni che sono state vissute all’inizio della settimana, magari proprio a Natale. Per qualcuno questo è stato un Natale di ricordi, forse di mancanze se il partner è stato lontano fisicamente ma anche psicologicamente, perché a volte abbiamo le persone vicine ma le sentiamo lontane lo stesso. Anche se a Novembre c’è stata una crisi che a Dicembre qualcuno sta recuperando, bisogna puntare al 2019: quando il cuore parlerà un nuovo linguaggio;

Acquario. L’Acquario deve amare perché poi questo è il senso. Nella vita dell’Acquario le amicizie, gli amori, contano tanto e quando non ci sono persone di riferimento si sta male. C’è anche chi dall’estate scorsa non sta benissimo oppure ha dovuto risolvere problemi legati alla famiglia. Più che altro adesso devi tamponare qualche situazione che riguarda proprio la casa. Spese ce ne sono state e qualche dubbio riguarda proprio i familiari. Fare incontri è importante ma sei tra i segni, insieme al Toro e al Leone, che forse farebbe bene a pensare ad un Capodanno intimo;

Pesci. C’è un po’ di stanchezza, qualche cambiamento in corso. Gennaio sarà il mese, come per i Gemelli, del dentro o fuori definitivo, quindi attenzione se hai un rapporto con questo segno zodiacale. Io direi che questo è un momento in cui certe scelte non possono essere rimandate. Quest’agitazione che senti dentro di te potrebbe essere anche giustamente motivata da un cambiamento in corso, da una situazione che vuoi tentare in qualche modo di cambiare e che riguarda anche il lavoro. Non tutti ma molti chiederanno un trasferimento, faranno un po’ meno. C’è bisogno di tornare alle proprie radici. C’è bisogno di amore, di conferme, di abbracci, e naturalmente chi è single sente ancora di più questa necessità, ma persino chi è in coppia e non ricambiato potrebbe cercare di essere compensato in amore. Attenzione perché il segno dei Pesci quando non vive le giuste emozioni se le cerca in giro ,e quindi bisogna- se avete un rapporto con una persona del segno dei Pesci- capire se c’è qualche problema per tamponare eventuali difficoltà che potrebbero nascere anche a Gennaio.

Per ascoltare direttamente questo oroscopo online su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento