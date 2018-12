Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati – Nozze segrete prima di Natale

Quello appena trascorso, è stato, per Miley Cyrus, un Natale davvero speciale, il primo passato da sposata. La cantante, ex Hannah Montana, ha sposato in gran segreto il fidanzato storico Liam Hemsworth. I due, con una una cerimonia molto intima e tutt’altro che sfarzosa, sono convolati a giuste nozze lo scorso 23 Dicembre.

A comunicarlo ufficialmente sono stati gli stessi diretti interessati, attraverso Instagram, pubblicando una foto tenerissima con la data, un abbraccio, lei in abito da sposa, lui in smoking. “12.23.18”, recita la didascalia della foto postata da Miley, foto postata anche dall’attore australiano con la didascalia “My love” e un cuoricino. La cerimonia nuziale, molto semplice, alla quale hanno partecipato pochi intimi, tra amici e i parenti più stretti, è stata celebrata nella casa di Miley, nel Tennessee. Per l’occasione, la cantante ha indossato un abito, bello e al contempo molto lineare, realizzato dalla stilista Vivienne Westwood.

Miley e Liam si sono conosciuti nel 2009, sul set del film “The last song”. Tra loro è stato amore a prima vista, ma la relazione era stata ufficializzata solo nel 2012, quando Miley, alla rivista “People”, aveva annunciato di aspettarsi “una vita di felicità accanto a Liam”. La loro, però, è stata una storia d’amore vissuta all’insegna degli alti e bassi, cosi’, nel 2016 hanno vissuto una forte crisi che aveva portato, addirittura, alla rottura. Poi la riconciliazione e le tanto attese nozze, rese note soltanto ieri.

Tantissimi auguri ai neo sposi!

Maria Rita Gagliardi