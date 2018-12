Prenotano per 60 in pizzeria e non si presentano: il titolare decide di regalare le pizze ai senzatetto  

Prenotano e non si presentano: pizze ai senzatetto

Hanno prenotato in 60 in pizzeria, ma poi non s’è presentato nessuno, per uno scherzo di cattivo gusto. Allora il titolare, anziché gettare via gli impasti e rovinare una serata di lavoro, ha pensato piuttosto di regalare 60 pizze ai senzatetto della stazione.

È avvenuto a Milano, dove Roberto Smenghi, il titolare della pizzeria dell’Alpha Game Laser Q-Fun di Gessate, ha trasformato quella che poteva essere una perdita in termini lavorativi in un bellissimo gesto di solidarietà.

“Ci avete aiutato a fare una buona azione”

Tutto comincia quando un fantomatico cliente pensa bene di chiamare la pizzeria e prenotare 60 posti senza però poi presentarsi. Il 25 dicembre infatti non è venuto nessuno: il titolare, però, non si è certo dato per vinto.

“Complimenti a chi ha fatto la prenotazione e non aggiungo altro” ha commentato sui social Smenghi. Per poi aggiungere: “Andremo alla stazione Centrale di Milano e doneremo 60 pizze ai senzatetto. Abbiamo chiamato le associazioni e la Croce Rossa: ci daranno una mano a consegnarle” ha deciso Roberto Smenghi. “Almeno mi avete aiutato a fare una buona azione, volevo ringraziarvi“ dice rivolto al cliente fantasma. Detto e fatto: decine di pizze sono state recapitate a Milano ai senzatetto della stazione.

Ringraziato perfino dal sindaco di Milano, Smenghi ha aggiunto: “Ringrazio tutti per il sostegno ricevuto, non ero preparato a tutto questo affetto. È bello vedere quanta gente c’è che crede ancora nell’altruismo”.