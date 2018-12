Sfera Ebbasta chiede su Instagram una mano ai fan, ma il video di “Happy Birthday” esce lo stesso

Dopo i fatti di Corinaldo si è parlato molto di Sfera Ebbasta e, in particolare, della trap, il genere musicale che il giovane artista propone, attraverso le sue canzoni. Nelle ultime ore, il rapper è stato protagonista, su Instagram, di un accorato appello rivolto ai suoi fan, da lui chiamati a dargli una mano, dato che, secondo quanto da lui raccontato, sarebbe stato protagonista di un vero e proprio boicottaggio.

Sfera Ebbasta ha raccontato, infatti, che ci sarebbe stato un vero e proprio “complotto” ordito ai suoi danni, volto a far si’ che il video del suo ultimo singolo “Happy Birthday”, non uscisse. Sfera Ebbasta ha, quindi, chiamato a rapporto i suoi fan ed ha dichiarato:

“Non vogliono farmi caricare il video di Happy Birthday 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ scrivete dappertutto che volete il video, datemi una mano a farlo uscire”.

Nonostante quache piccola remora, l’appello di Sfera è stato prontamente accolto dai suoi followers che si sono immediatamente mobilitati per il suo idolo, cosi’ il video è uscito lo scorso 24 Dicembre.

Di seguito, il testo e il video di “Happy Birthday”:

[Intro/Producer Tag]

Eh

E-e-eh

Money gang, gang, gang

Hey Rvssian!

[Ritornello1]

Ti ho portato un pacco, happy birthday

Sono Kurt, cerco la mia Courtney Love (yeah)

Oh my God, quanti soldi,ehi

Voglio una tipa che balla raggaeton

Brutto stronzo, happy birthday

E’ il mio compleanno tutti i giorni mo

Señorita perché non rispondi

Ti ho lasciato sei messaggi sull’iPhone (yeah)

[Strofa 1]

Dior ai piedi, vestiti e scendi, sono già giù

Sportiva due posti, Bmw (skrt skrt skrt)

Californiana alla Sprite, Californiana alla kush

La passo soltanto ai miei, ehi

Fumo gelato

C’è odore in tutto il mio vicinato

Tutti qua sanno come lo faccio baby

Freddo al mio polso, c’è troppo ghiaccio baby

[Ritornello1]

Ti ho portato un pacco, happy birthday

Sono Kurt, cerco la mia Courtney Love (yeah)

Oh my God, quanti soldi,ehi

Voglio una tipa che balla raggaeton

Brutto stronzo, happy birthday

E’ il mio compleanno tutti i giorni mo

Señorita perché non rispondi

Ti ho lasciato sei messaggi sull’iPhone (yeah)

[Strofa 2]

Mi trovi a bordo campo

Con una figa affianco

Anche se non so manco

Che squadre stanno giocando, ehi

Lei mi chiama mi dice: “Sei quello che voglio”, ehi

Io le rispondo: “Non so quando torno”

Io e te siamo come casino al casinò

Sto sognando noi su uno yacht

[Ritornello1]

Ti ho portato un pacco, happy birthday

Sono Kurt, cerco la mia Courtney Love (yeah)

Oh my God, quanti soldi,ehi

Voglio una tipa che balla raggaeton

Brutto stronzo, happy birthday

E’ il mio compleanno tutti i giorni mo

Señorita perché non rispondi

Ti ho lasciato sei messaggi sull’iPhone (yeah)

Maria Rita Gagliardi