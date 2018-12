Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 27 dicembre 2018

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 27 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 1 va in onda La bella addormentata nel bosco, La strega Malefica non viene invitata al battesimo della neonata principessa Aurora, decide quindi di lanciare una maledizione che promette la sua morte entro il 16esimo compleanno. Le tre fate madrine allontanano Aurora dai genitori e le fanno trascorrere un’infanzia serena e al sicuro nei boschi del regno. Malefica riesce però a trovare la ragazza… Su Rai 2 va in onda Australia, Lady Sarah Ashley eredita grande podere in Australia. Cercherà di difendere le sue terre da un latifondista senza scrupoli che gliele vuole portare via.

Notte al museo 3 – Il segreto del faraone va in onda su Rai 3, Il potere magico della tavola di Ahkmenrah inizia ad affievolirsi e Larry deve riuscire a salvare i suoi amici del Museo di Storia Naturale di New York. Si recerà insieme al figlio al British Museum, dove forse potranno trovare il modo di ripristinare il magico dispositivo… Su Rete 4 va in onda Freedom oltre il confine, Roberto Giacobbo approda a Mediaset ritrovando il proprio inconfondibile stile: un approccio diretto e pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande. Va in onda su Canale 5 Piccole donne, Le sorelle March dovranno affrontare numerose avversita’, tra cui la perdita di una persona molto cara, ma vivranno anche momenti felici, poiche’ coroneranno i loro sogni d’amore. Su Italia 1 va in onda Io sono Battista, lo show di Maurizio Battista. Body of proof torna su La7, Megan, affermata neurochirurgo, rimane coinvolta in un incidente stradale in cui si rompe una mano, suo principale strumento di lavoro. A seguito dell’incidente si ritrova perduta, fino a quando non le si presenta la possibilita’ di lavorare come medico legale. Megan non capira’ pero’ il limite tra il suo lavoro e quello dei poliziotti e spesso si comportera’ come una detective. Su Tv 8 va in onda Il mio grosso grasso matrimonio greco, Una ragazza di trent’anni trova finalmente l’uomo della sua vita. Riuscirà la coppia a sopravvivereal matrimonio fatto secondo la tradizione Greca della famiglia di lei?

Su Cielo va in onda Ip Man: Final Fight, Ultimo capitolo della tetralogia su Ip Man. In esilio a Hong Kong, il maestro apre tra mille difficolta’ una scuola di wing chun, dove avra’ modo di allenare un giovane Bruce Lee. L’ultima sfida di Ip Man e’ contro un pericoloso bandito. Gran Torino va in onda su Iris,

Rai 1

21:25 – La bella addormentata nel bosco

22:50 – Anna dai capelli rossi

Rai 2

21:05 – Australia

23:55 – Speciale Tg sport Un anno di sport

Rai 3

21:15 – Notte al museo 3 – Il segreto del faraone

23:10 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Freedom oltre il confine

00:02 – 1997 Fuga da New York

Canale 5

21:23 – Piccole donne

23:31 – Tutti insieme inevitabilmente

Italia 1

21:25 – Io sono Battista

00:05 – Mi fido di te

La 7

21:15 – Body of proof

01:00 – Star Trek Classic

Tv 8

21:30 – Il mio grosso grasso matrimonio greco

23:15 – Sperduti a Manhattan

Cielo

21:15 – Ip Man: Final Fight

23:10 – Amore e sesso in Giappone

Iris

21:00 – Gran Torino

23:47 – Potere assoluto

