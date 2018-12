Ancora tensioni nella Royal Family? Meghan cerca di parlare con William, ma lui la ignora

Tensioni nella Royal Family? Meghan viene ignorata da William

Nelle scorse settimane sono stati insistenti i rumors su presunte tensioni esistenti tra Kate Middleton e Meghan Markle. Stando alle voci le due duchesse non sarebbero in buoni rapporti ed il clima teso che si respira a Kengsinton Palace avrebbe convinto i novelli sposi a cambiare aria per stare da soli in una proprietà reale in campagna, che si trova poco fuori Londra. Tutto sembrava rientrato quando nelle immagini ufficiali dell’annuale visita alla chiesa di Sundringham (evento che si tiene il giorno di Natale) le due sono state inquadrate mentre parlavano e scherzavano.

Meghan cerca un contatto con William, ma il futuro Re la ignora

I più attenti, però, hanno notato un particolare che sembra confermare le tesi suggerite nelle scorse settimane: mentre i reali uscivano dalla chiesa, Meghan ha provato a scambiare qualche parola con il principe William, il quale però ha ignorato la cognata ed ha continuato a sistemarsi la sciarpa per diversi secondi. L’ex attrice ha allora abbandonato l’idea di un normale colloquio ed è andata da Harry. Sebbene si potrebbe trattare di un misunderstanding (magari gli ha semplicemente detto di sistemare la sciarpa) , per i sudditi britannici questa è la prova che tra William e Meghan non corre buon sangue.