Belen Rodriguez: dedica commossa da parte della sorella Cecilia

Quello appena trascorso, non è stato per Belen Rodriguez un Natale sereno. A raccontarlo è stato Alfonso Signorini, ospite di “CR4-La Repubblica delle donne”, salotto televisivo condotto da Piero Chiambretti su Rete 4. A causare dispiacere alla showgirl argentina è stato il padre Gustavo che, qualche giorno fa, ha avuto una brutta crisi, durante la quale ha lanciato mobili dal suo appartamento in Brera ed è stato, in un secondo momento, portato in ospedale e ricoverato (ve ne abbiamo parlato qui).

Per fortuna, a sollevare il morale di Belen, ci ha pensato sua sorella Cecilia. Le due, ma anche il fratello Jeremias, hanno legame speciale, legame che non hanno mai tenuto nascosto nemmeno in tv. Cecilia, che intanto è ancora felicemente fidanzata con Ignazio Moser, conosciuto nella Casa del “Grande Fratello Vip” e per il quale ha lasciato il fidanzato Francesco Monte, su Instagram ha postato una foto che la ritrae mentre bacia Jeremias insieme a Belen ed ha scritto una dolcissima dedica ai fratelli, che recita:

“Potrei stare ore a parlare di voi,…. ma Intagram non me lo permette, ( per fortuna vostra). Volevo soltanto dirvi, che vi amo con tutto il mio cuore è anche se spesso non ve lo dico, siete la cosa più bella che Papà è mamma hanno creato. Che nessuno vi faccia mai del male, Perché la Chechu sapete cosa fa… Chi ha la fortuna di avere un fratello/a, é meglio di avere un super eroe“

Parole che hanno toccato il cuore di Belen che, prontamente, ha commentato:

“Ti amo alla follia, mio amore. Smettila di farmi piangere“.

Il tenerissimo scatto è stato commentato anche da Ignazio, che, a sua volta,in modo scherzoso, ha scritto:

“In realtà, i soggetti non erano granchè, è stato il fotografo a fare la differenza”.

Maria Rita Gagliardi