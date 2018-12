Carlotta Mantovan: primo Natale senza Fabrizio Frizzi: “L’ho passato insieme a Stella”

Quello appena trascorso, è stato, per Carlotta Mantovan, un Natale diverso dagli altri, il primo trascorso senza Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso marzo, a causa di un brutto male.

Nonostante la perdita del marito, la modella e conduttrice ha voluto comunque festeggiare il Natale, soprattutto per la figlia Stella che, in questi ultimi mesi, insieme agli amici e alla passione per l’equitazione, le sta dando una grande forza. Il settimanale “Diva e Donna” ha immortalato Carlotta insieme a Stella e la moglie di Frizzi ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso le quali ha parlato del legame con la figlia, legame che le sta dando il coraggio di andare avanti:

“Da lei, non mi separo mai. Sono una mamma superchioccia… Dedico a Stella, tutto il tempo che posso. Da quando si sveglia a quando la accompagno all’asilo… A quando si addormenta”.

Ma non c’è solo Stella a dare linfa vitale a Carlotta, anche il lavoro le sta dando una grossa mano ad elaborare il lutto. Carlotta, infatti, è stata protagonista, nelle scorse settimane di “Portobello”, programma condotto da Antonella Clerici, grande amica di Fabrizio. La Mantovan lavora anche per il programma “Tutta salute”, in onda su Rai 3.

In una recente intervista, Carlotta aveva raccontato di come non abbia mai nascosto alla figlia la morte del padre:

“Le ho sempre parlato liberamente. Sarebbe difficile nascondere la nostra realtà, oltre che sbagliato. L’abbiamo sempre trattata come se fosse un’adulta. Rispondo anche a domande scomode. La vera difficoltà sta nel trovare la forza di farlo”.

Auguriamo a Carlotta di ritrovare la completa serenità, soprattutto per il bene della piccola Stella.

Maria Rita Gagliardi