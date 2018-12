“Buona fine e buon inizio!”. La frase di rito con cui ci accingiamo a salutare questo 2018 esprime davvero tutto il senso di una festa, quella di fine anno, che vuole scacciare via in bellezza tutte le brutture dell’anno che sta passando e aprirsi alla speranza e alle sorprese di quello che verrà. Ma perché sia davvero una buona fine e un buon inizio sono necessari diversi fondamentali ingredienti: buon cibo, bella location e ottima compagnia. E allora ecco una serie di utili consigli su come trascorrere il 31 dicembre 2018, la notte che segna il confine tra l’ultimo giorno dei vecchi 365 e il primo di una nuova, lunga serie.

Cosa fare a Capodanno? Scegliere un’eccellenza italiana

Che sia una scelta di cibo o stile, che il vostro obiettivo sia viaggiare o rilassarvi, che siate amanti della semplicità o del lusso su Italian’s Excellence , il portale delle eccellenze italiane, troverete la risposta all’eterna domanda: “Cosa fare a Capodanno?”. Dove andare, cosa mangiare, cosa indossare, cosa vedere. Il Made in Italy presenta le sue eccellenze. Mete esclusive, itinerari originali, un incommensurabile patrimonio culinario, paesaggistico e culturale vi attende 365 giorni all’anno. Perché ogni giorno possa essere un giorno buono.

Cosa fare a Capodanno in coppia

Per chi vuole rilassarsi insieme alla persona amata la meta ideale per la notte di Capodanno potrebbe essere quella che conduce direttamente in una comoda e lussuosa vasca idromassaggio. Sono molti gli hotel e le terme che propongono percorsi di coppia anche per l’ultimo giorno dell’anno. Una cena a lume di candela e un percorso benessere che toglie di dosso tutto lo stress accumulato negli scorsi mesi. Molte spa di lusso italiane accolgono i propri ospiti tra panorami mozzafiato e location fantastiche, con la possibilità di trascorrere in questi posti anche tutta la notte, una notte romantica e rilassante.

Cosa fare a Capodanno con bambini

Viaggiare con i piccoli può essere complicato, ma fortunatamente l’Italia offre una serie di utili opportunità e di bellissime mete a misura di famiglia. Un paio di giorni fuori per visitare i posti più belli della Penisola più vicini a te è la soluzione ideale per coinvolgere grandi e piccini in quello che può diventare un viaggio-festa. Matera, capitale della cultura 2019, è sicuramente uno dei luoghi più scelti per trascorrere questo Capodanno, per brindare, tra storia e tradizione, al primo di tanti giorni felici da trascorrere con le persone più care. Una location fiabesca ferma nel tempo scelta per incorniciare il tempo che passa.

Cosa fare a Capodanno: la parola d’ordine è “buon cibo”

Anche a Capodanno non si può rinunciare alla tradizione della buona tavola e anche qui si può scegliere tra diverse soluzioni. C’è chi sceglie di cenare rigorosamente a casa, aspettando la mezzanotte accanto agli affetti di sempre e seguendo le tradizioni di famiglia. C’è chi, invece, decide di concedersi il lusso di una cena straordinaria. In Italia, terra di sapori unici al mondo, non mancano i ristoranti, stellati e non, che offrono alla clientela menu gustosi e ricchi. Nessuna noia, nessun fastidio: se non avete voglia di passare la serata ai fornelli, mettetevi comodi, tirate fuori il vestito delle grandi occasioni e prenotate il vostro cenone di Capodanno.