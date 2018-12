La prima foto di Eddie Murphy con tutti i 10 figli – E c’è anche Angel, avuta da Mel B

Per la prima volta, in occasione del Natale, Eddie Murhpy posa con la sua numerosa prole, composta da ben dieci figli. Lo scatto è stato condiviso da Bria, la sua primogenita. Nella foto, l’attore tiene in braccio Izzy Oona, 2 anni e mezzo, avuta dall’attuale compagna, la modella Paige Butcher. I due sono genitori anche di Max, nato il 30 novembre scorso, e decimo figlio di Eddie.

Nella foto, che ha come didascalia un semplice “Buon Natale!!!”, compaiono, uniti e sorridenti, tutti i figli di Eddie: il figlio maggiore Eric, 29 (che condivide con Paulette McNeely), Christian, 28,e poi Bella Zahra, 16, Zola Ivy, 19, Shayne Audra, 24, Bria, 29, e il 26enne Miles Mitchell, avuti dall’ex mogliem, Nicole Mitchell Murphy. Oltre alle madri dell’attore e della fidanzata, nella foto non manca nemmeno Angel Iris, la figlia che Eddie ha avuto dall’ex Spice Girl, Mel B. I due pare abbiano appianato le divergenze, nate quando l’attore chiese alla cantante, rimasta incinta, un test di paternità. Tra i due, attualmente, pare che i rapporti siano civili, tant’è che Mel, in una recente intervista, ha dichiarato:

“Eddie è un padre straordinario. A Natale ci sono 150 scatole pacchi sotto l’albero: vestiti, scarpe, giocattoli. E’ presente anche per il suo compleanno, davvero in ogni occasione. E’ un genitore molto pratico, che organizza la co-genitorialità con me, tramite la madre Lilian”.

Una fonte anonima ha, invece, parlato di come funzioni bene il rapporto che lega i figli di Eddie, nonostante abbiano madri diverse:

“Anche se ha avuto altri otto figli da quattro donne diverse, si ritrovano tutti nella sua villa per le festività e gli eventi sportivi come un’unica famiglia allargata. Tutti i ragazzi si vogliono bene tra loro e le loro madri, che ora hanno altre relazioni, convivono bene”.

Anche Eddie, dal canto suo, si è detto felice di come siano cresciuti i suoi figli:

“Sono stato molto fortunato, i miei figli sono tutti bravi ragazzi”.

Maria Rita Gagliardi