Francesco Facchinetti-Walter Nudo: duro botta e risposta sui social: “Demente”- La replica di Nudo

Tra Francesco Facchinetti e Walter Nudo, vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, potrebbe essere guerra aperta. Francesco, nelle ultime ore, è protagonista di un episodio, non si ancora se volontario o meno, che sta facendo molto discutere.

Il conduttore, talent scout di molte star del Web, ha detto una frase di troppo, finita al centro delle polemiche, indirizzata a Nudo. In una Instagram story, ripresa della moglie Wilma Faissol, Francesco che si trova alle Maldive, dove sta trascorrendo le vacanze natalizie insieme alla famiglia e alla ex Alessia Marcuzzi, dalla quale ha avuto la figlia Mia, ha dato del “demente” a Nudo. Nella Instagram story, si sente Francesco pronunciare la frase: “Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di”. Il video, poi, si interrompe, quindi non è dato sapere come si concluda la frase. Non si sa, quindi, se Francesco fosse serio, o abbia pronunciato la frase in modo ironico. In molti, però, sono pronti a scommettere che, almeno da parte di Facchinetti, possa esserci dell’astio nei confronti di Walter perchè quest’ultimo sarebbe candidato ad essere il prossimo inviato della nuova edizione de “L’isola dei famosi”. A Facchinetti non andrebbe a genio che Walter rivesta questo ruolo, in quanto vorrebbe che il nuovo inviato de “L’Isola” fosse uno dei personaggi della sua agenzia Newco.

Intanto, Walter, che non ha commentato l’audio che sta circolando in queste ore, ha trascorso il Natale in compagnia dei figli Elvis e Martin, come da lui raccontato su Instagram:

“25 dicembre 2018…una parte a Genova con Elvis e l’altra a Düsseldorf con Martin …questo Natale per i vostri impegni di lavoro lo abbiamo passato separati ma uniti da un unico grande antico amore! Vi amo non per quello che fate ma per quello che SIETE…due veri angeli! GRAZIE”.

Cosa farà Facchinetti? Darà una spiegazione in merito all’audio incriminato? Staremo a vedere!.

UPDATE: In men che non si dica, è arrivata la risposta di Nudo. Il gieffino, in un lungo video, si è detto dispiaciuto per le parole pronunciate da Facchinetti, che non pensa di meritare. Nudo ha raccontato di aver incontrato Facchinetti all’epoca della partecipazione di Francesco al “Festival di Sanremo”, insieme al padre:

“Io gli dissi: sono molto contento per te, sarà una grande esperienza. In quel momento mi sembrava ci fosse un bel feeling. Io ho stima di lui.Non so io cosa possa aver fatto per meritarmi il demente. E’ un ragazzo molto intelligente, innovativo. Niente, gli auguro buon Natale. Ok, buon Natale”.

A questo punto, ci aspettiamo che anche Facchinetti dica la sua.

