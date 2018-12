Gemelle identiche amano lo stesso uomo, “vogliamo sposarlo ma è illegale”

Innamorate dello stesso uomo ed entrambe pronte a compiere il ‘grande passo’. Ma non è la sola particolarità di questa inusuale relazione: Anna e Lucy sono infatti due gemelle considerate tra l’altro le più identiche al mondo: guardando le loro foto sembrano davvero essere due gocce d’acqua ed evidentemente anche i loro sentimenti coincidono, tanto da averle portate ad innamorarsi dello stesso uomo e ad essere intenzionate a sposarlo; sfidando di fatto la legge, che non consente a due donne di convolare a nozze con il medesimo uomo: la vicenda arriva dall’Australia ed il fidanzamento con Ben prosegue da ormai sei anni.

Matrimonio a tre, le difficoltà della legge

Un matrimonio ‘a tre’ non è però legale e per tale motivo Anna e Lucy DeCinque, di 33 anni, hanno chiesto al governo la possibilità di modificare la legge. Lanciando un appello sui social anche per far conoscere la loro storia: “Abbiamo un partner, Ben, e vorremmo sposarlo, ma la legge in Australia dice che non possiamo, quindi cosa facciamo?”, hanno raccontato le due gemelle al canale televisivo Hughes, “abbiamo un problema unico, vogliamo sposarci con un unico uomo. Ben ci tratta nello stesso modo e noi siamo felici così”. Ma non solo perchè da lui vorrebbero avere un figlio in un Paese che ai sensi del Marriage Act del 1961 proibisce la poligamia. Ma le due 33enni che hanno lanciato un videoappello spiegando che Ben Berne, che abita a 40 minuti d’auto dalla loro abitazione di Perth e che si trasferito insieme alla madre a casa loro nel 2017, è l’amore della loro vita e che per questo sono disposte a superare ogni ostacolo. “Viviamo tutti insieme – hanno confermato le gemelle australiane – è la nostra battaglia. Con l’amore vinceremo”.

“Vogliamo un figlio da Ben”

Del resto Anna e Lucy non sono soltanto identiche ma condividono qualsiasi cosa: hanno lo stesso numero di cellulare e mangiano i medesimi alimenti. Le due hanno acquisito una certa popolarità dopo essere state decretate le più simili al mondo in un programma televisivo Giapponese; e non è tutto perchè per eliminare anche le più microscopiche differenze estetiche hanno speso oltre 165mila euro in interventi di chirurgia estetica.