Mamma si sveglia nel cuore della notte e sorprende un’estranea con il suo bambino in braccio

Una donna residente ad Hyde, cittadina nella contea di Greater Manchester, ha vissuto attimi di panico quando la notte tra il giorno di Natale e quello di Santo Stefano ha trovato in casa sua un’estranea che sostava nelle scale con in braccio suo figlio. La donna ha immediatamente chiamato la polizia ed ha fatto arrestare l’intrusa. Quello che poteva essere l’inizio di una tragedia, si è risolto con un grande spavento per la donna che adesso ha il terrore che qualcuno possa entrare in casa per rapire suo figlio.

L’appello della mamma terrorizzata: “Chiudete porte e finestre”

L’accaduto è stato confermato dal portavoce della polizia di Greater Manchester che in un comunicato ha scritto: “Poco dopo le 4 del mattino una pattuglia della polizia si è recata in un civico di Hyde, a seguito di una chiamata di una donna che ha trovato in casa sua un’estranea con suo figlio tra le braccia”. La donna adesso è detenuta come sospettata per tentato rapimento.

La stessa mattina, la mamma del bambino ha scritto su Facebook un post con il quale avvertiva le altre famiglie di fare attenzione a possibili imprevisti: “Questa è la zona di Hyde, io sono stata fortunata che al mio piccolo amore non sia successo nulla. Vi prego di assicurarvi che porte e finestre siano ben chiuse, state attenti anche la notte di Natale”.