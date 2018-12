Meghan Markle incinta con sorpresa? Il royal baby potrebbe nascere prima di fine marzo – inizio aprile

La gravidanza di Meghan Markle finirà prima? Meghan e Harry svelano qualche dettaglio

Meghan Markle è ormai il membro della famiglia inglese più chiacchierato degli ultimi tempi. Da quando l’ex attrice ha sposato il Principe Harry, non c’è giorno in cui non si sentano arrivare delle notizie che la riguardino da Buckingham Palace e dintorni.

La notizia della gravidanza della Duchessa del Sussex aiuta a tenere vivo l’interesse su Meghan e sul presunto scompiglio che la sua presenza starebbe portando a corte. L’ultimo gossip che giunge proprio dalla famiglia reale riguarda per l’appunto il royal baby. Il piccolo potrebbe arrivare prima del previsto? Sentiamo quali sarebbero gli indizi a favore di questa ipotesi.

La gravidanza di Meghan Markle è stata annunciata circa due mesi fa. La Duchessa del Sussex ha sposato il Principe Harry a maggio e la lieta novella non si è fatta attendere molto. Dopo tanti rumors è stata confermata dai diretti interessati la gravidanza che porterà alla nascita del primo erede della coppia.

La dolce attesa della moglie del secondogenito di Carlo si dovrebbe concludere nella primavera del 2019, ma ci sono degli indizi che lascerebbero intendere qualcosa di diverso. La gravidanza di Meghan Markle potrebbe concludersi prima di quanto non si pensi.

Il royal baby potrebbe dunque nascere prima del previso? Sembra proprio di sì e sarebbero stati gli stessi Harry e Meghan a fare delle rivelazioni “a metà” sul lieto evento.

È stato notato che Meghan ha un pancione molto più grande di quanto non dovrebbe avere per le settimane di gestazione a cui è giunta. Questo aveva fatto ipotizzare che la Duchessa del Sussex attendesse addirittura due gemelli e non un figlio solo. Cosa che però non ha trovato conferme.

Un’ammissione della stessa Duchessa è però arrivata in occasione del tradizionale raduno natalizio nella tenuta della Regina a Sandringham. Durante la trasferta verso la Chiesa, in attesa di partecipare alla messa di Natale, Meghan ha incontrato i sudditi (tra i quali molti suoi fan).

Proprio riferendosi alla sua gravidanza, la giovane donna avrebbe rivelato che “siamo quasi arrivati”. Il che farebbe intendere che i nove mesi siano quasi scaduti e che quindi il royal baby non nascerà tra fine marzo ed inizio aprile, così come si era supposto, ma prima.

Maria Mento