Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 28 dicembre 2018

Anche oggi, venerdì 28 dicembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 va in onda Mary Poppins, La governante dei due fratellini Banks si e’ licenziata e in casa regna sovrana la confusione. Il padre ha scarsa fiducia nelle capacita’ della sua giovane moglie. I due bimbi invocano Mary Poppins, una stramba signora con cappellino e ombrello che ne combina di tutti i colori magicamente. Va in onda su Rai 2 The Good Doctor, racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Nel primo episodio, “Un genio silenzioso”, Shaun Murphy lascia il Wyoming, dove ha vissuto un’infanzia travagliata, per trasferirsi in città a fare il suo tirocinio presso il prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital. Brillante, intuitivo, onesto e diretto, dovrà sfidare lo scetticismo dei suoi colleghi.

Su Rai 3 La grande Storia – Pane e politica, Tre documentari, come sempre introdotti e commentati da Paolo Mieli, per raccontare un mondo – quello del cibo, dell’alimentazione, della cucina – che sempre più incide in ogni ambito sia privato che pubblico, dalla cultura alla politica, dall’economia alla tv. Love actually-L’amore davvero va in onda su Rete 4, Il Primo Ministro deve fare i conti con il personale di servizio, uno scrittore tradito trova il vero amore sulle rive di un lago, una timida ragazza finalmente riesce a dichiararsi al collega, un patrigno finisce per instaurare un rapporto molto forte con il figlio, una moglie sospetta di essere tradita e va in crisi…

Su Canale 5 torna Chi vuol essere milionario?, ogni concorrente tenterà la difficile scalata al milione, rispondendo correttamente a 15 domande, avendo a disposizione solo 3 aiuti. Su Italia 1 va in onda Il cavaliere oscuro, Batman riesce a smantellare i resti dell’organizzazione criminale che infestava le strade di Gotham City, con l’aiuto del tenente Gordon e del procuratore Dent. I tre si ritrovano preda di una mente criminale in rapida ascesa: il Joker. Il giorno in più va in onda su La 7, Giacomo è troppo preso dal lavoro per pensare alle donne, ad amici e familiari dice di avere una relazione con Michela, una ragazza che incontra tutti i giorni sul tram. Una mattina, pero’, trova il coraggio di rompere il ghiaccio e scopre che Michela si sta per trasferire a New York, dove l’attendono una nuova vita e un nuovo lavoro…

Fuga dal Natale va in onda su Tv 8, Luther e Nora Krank stanchi del Natale vanno in vacanza per sfuggire agli obblighi di fine anno. La figlia decide di trascorrere le feste con la famiglia, i due devono quindi rendere accogliente la casa anche se non ne hanno voglia.

Su Iris va in onda La casa stregata, Sono le tragicomiche disavventure di una coppia di promessi sposi, costretta per ristrettezze economiche, ad affittare una casa infestata dal fantasma di un dispettoso Saraceno. Su Cielo trasmettono La fidélité, Il direttore di una rivista scandalistica assume una fotografa di fama per acquisire piu’ lettori ma il suo vero scopo e’ un altro.

Stasera in TV, venerdì 28 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Mary Poppins

00:00 – TV7

Rai 2

21:05 – The Good Doctor – Un genio silenzioso – Un lavoro sporco – Il dono di Oliver

00:15 – CALCIO & MERCATO

Rai 3

21:15 – La grande Storia – Pane e politica

23:30 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Over the Top

23:22 – Il grande match

Canale 5

21:20 – Chi vuol essere milionario?

00:30 – Supercinema

Italia 1

21:25 – Il Cavaliere Oscuro

00:30 – Gremlins 2-La nuova stirpe

La 7

21:15 – Il giorno in più

23:15 – Made in Italy

Tv 8

21:30 – Fuga dal Natale

23:15 – Lo spaccacuori

Iris

21:00 – La casa stregata

23:13 – Il bisbetico domato

Cielo

21:15 – La fidélité

00:20 – Sesso – Sicuri di sapere tutto

Stasera in TV, venerdì 28 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Mary Poppins (Rai 1): La governante dei due fratellini Banks si e’ licenziata e in casa regna sovrana la confusione. Il padre ha scarsa fiducia nelle capacita’ della sua giovane moglie. I due bimbi invocano Mary Poppins, una stramba signora con cappellino e ombrello che ne combina di tutti i colori magicamente.

Over the Top (Rete 4): Lincoln Hawk si guadagna da vivere guidando un TIR. Un giorno l’ex moglie malata lo chiama e gli chiede di andare a prendere il loro figlio Michael e portarlo a casa. Lincoln non vede suo figlio da tanto tempo… Il Cavaliere Oscuro (Italia 1): Batman riesce a smantellare i resti dell’organizzazione criminale che infestava le strade di Gotham City, con l’aiuto del tenente Gordon e del procuratore Dent. I tre si ritrovano preda di una mente criminale in rapida ascesa: il Joker. Il giorno in più (La 7): Giacomo è troppo preso dal lavoro per pensare alle donne, ad amici e familiari dice di avere una relazione con Michela, una ragazza che incontra tutti i giorni sul tram. Una mattina, pero’, trova il coraggio di rompere il ghiaccio e scopre che Michela si sta per trasferire a New York, dove l’attendono una nuova vita e un nuovo lavoro…

Fuga dal Natale (Tv 8): Luther e Nora Krank stanchi del Natale vanno in vacanza per sfuggire agli obblighi di fine anno. La figlia decide di trascorrere le feste con la famiglia, i due devono quindi rendere accogliente la casa anche se non ne hanno voglia.

La casa stregata (Iris): Sono le tragicomiche disavventure di una coppia di promessi sposi, costretta per ristrettezze economiche, ad affittare una casa infestata dal fantasma di un dispettoso Saraceno.