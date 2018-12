L’ex Udinese ha problemi di liquidità ed attacca l’ex moglie: “Attento a chi nutri”

Il calciatore Ghanese Asamoah Gyan ha confessato di avere problemi economici

Hanno destato un discreto scalpore le dichiarazioni che Asamoah Gyan, calciatore ghanese che ha militato all’Udinese ed al Modena in Italia, ha rilasciato al sito ‘MyNewsGh.com‘. L’attaccante ha infatti spiegato di possedere solamente 4000 cedi ghanesi (650 euro circa) e che ha problemi finanziari a causa del mancato pagamento degli stipendi da parte del Kayserispor, squadra turca in cui milita attualmente.

A destare sensazione è il fatto che fino a pochi anni fa Gyan era uno dei calciatori più pagati al mondo: dal 2011 al 2015, infatti, l’attaccante della nazionale ghanese percepiva la bellezza di 221.000 euro a settimana negli Emirati Arabi (dove ha militato nell’Al Ain) e nel 2015/2016 il club cinese Shangai SIPG lo pagava 225.000 euro a settimana. La scorsa stagione poi, sebbene a stipendio ridotto, è tornato negli Emirati Arabi per militare nello Shabab Al Ahli.

Asamoah Gyan al verde: dà la colpa alla moglie

Allo stesso tempo, tramite il proprio profilo social, il calciatore ha ribadito la propria precaria situazione economica, lanciando una frecciata a qualcuno che gli è stato vicino in questi anni: nel post si vede un uomo che nutre un serpente, il quale il giorno successivo lo divora. Accanto all’esplicativa immagine si legge: “Attento a chi nutri. Scoprirai che alcune persone hanno bisogno di energia solamente per poterti mordere dopo che le hai nutrite”.

Possibile che il post sia un riferimento alla sua attuale situazione sentimentale, Asamoah è in rotta con la moglie Gifty, alla quale pare non possa corrispondere il dovuto per il mantenimento dei figli. Secondo un’altra voce di corridoio, sembrerebbe che Gyan abbia richiesto il test di dna dei figli per ottenere istanza di annullamento del matrimonio su richiesta del fratello Baffour.