Un bagliore di luce blu intensa nel cielo di New York ispira i cospirazionisti: arriva Nubiru?

Bagliore di Luce blu intensa sovrasta il cielo di New York: i cospirazionisti non hanno dubbi: sta arrivando Nubiru

La scorsa notte il cielo della “Grande Mela” è stato illuminato per 5 minuti da un bagliore di luce blu intensa. Si è trattato di un fatto straordinario, testimoniato da numerosi cittadini di New York che hanno fotografato e filmato l’insolito fenomeno per poi postarlo sui social. Poco dopo si è scoperto che il bagliore è stato causato dall’esplosione di un trasformatore della succursale della Con Edison che si trova nel Queens.

Mistero risolto, penserete voi, ma non è propriamente così. Sul canale Youtube di ‘MrMBB333‘ si trova una spiegazione differente a quanto successo a New York. Il noto cospirazionista, infatti, suggerisce che tale evento è troppo strano per essere stato causato semplicemente da un trasformatore, tanto più che qualcosa di simile si era verificato 18 ore prima in Lousiana.

La teoria di Nubiru e l’ennesimo giorno del giudizio

Gli elementi in comune dei due fenomeni sono le esplosioni di luce intensa che coprono il cielo e il passaggio di uno stormo di uccelli (magari spaventati dall’esplosione?). Da questi elementi voi cosa desumereste? Semplice, secondo l’autore ed i suoi follower, sono due segnali dell’imminente arrivo di Nubiru. Di che? -vi chiederete giustamente voi – Presto detto: Nubiru sarebbe una specie di pianeta in grado di viaggiare da una dimensione all’altra che, secondo alcune teorie, dovrebbe entrare in collisione con la terra e distruggere l’intera razza umana.

Insomma dopo aver ascoltato questa spiegazione si capisce perché i media non ne abbiano parlato. Si potrebbe persino dare credito a tale teoria (con un enorme sforzo di fantasia), se non fosse che basta googlare Nubiru per sapere che il suo arrivo è stato annunciato talmente tante volte da rendere tale profezia difficile da credere anche ai più paranoici.