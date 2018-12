Dramma poco prima di Natale: 85enne si lancia nel vuoto dopo aver trovato la moglie morta in casa

E’ una vicenda drammatica quella avvenuta a Pinerolo due giorni prima di Natale e rilanciata solo ieri dai media online.

Domenica 23 dicembre 2018 – in via Bandello 10 – nel paese in provincia di Torino, un uomo di 85 anni si è tolto la vita gettandosi dal balcono della propria abitazione al quarto piano dopo aver trovato la propria compagna di vita (la moglie 83enne) senza vita in casa: l’idea di passare il resto della vita senza di lei, dopo decine d’anni assieme, è parsa troppo dura a questo uomo che ha deciso di togliersi la vita.

Se in un primo momento s’era anche temuto il peggio e cioè che il marito avesse ucciso la moglie prima di gettarsi a sua volta nel vuote, il quadro è parso subito più chiaro una volta che il medico legale, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri, ha stabilito che la donna era morta per cause naturali.