Francesco Facchinetti, dopo la polemica con Walter Nudo, esplode su Instagram

Quelle che sta trascorrendo alle Maldive insieme alla sua famiglia allargata, di cui fa parte anche la ex Alessia Marcuzzi, sono per Francesco Facchinetti delle vacanze di Natale piuttosto movimentate.

Dopo essere stato protagonista di una polemica che ha riguardato anche il vincitore del “Grande Fratello Vip”, Walter Nudo (Facchinetti ha dato del “demente” a Nudo in una Instagram story ripresa dalla moglie Wilma, ve ne abbiamo parlato qui), il conduttore è esploso su Instagram. In una serie di Instagram stories, Facchinetti attacca gli haters che, secondo lui, lo avrebbero preso di mira per le foto delle sue vacanze postate sul noto social:

“In questi giorni sto postando un po’ di fotografie con la mia famiglia dalle Maldive. Controllando i commenti, vedo che ci sono un po’ di persone, non tantissime, che sfogano la loro rabbia come se io fossi il colpevole del loro disagio. Usate la rabbia per qualcosa di costruttivo”.

Francesco, del resto, utilizza i social per puro piacere:

“Utilizzo i social non come fossero uffici stampa miei, non me ne frega un c… La mia vita non cambia se commentate così. Io rido di voi e vi tratto da sfig…ti. Quindi, è bello farsi trattare così? No, ve lo posso assicurare”.

Facchinetti ha parlato, tra l’altro, degli attacchi ricevuti per essere il figlio di Roby, membro dei Pooh:

“Mio padre mi ha raccomandato alla musica. Vero. Ci ho provato, ma non ce l’ho fatta. Non ho quel talento. L’unico che ho è quello di riconoscere il talento altrui. Non sono ricco grazie a lui. A 20 anni ero già più ricco di papà, anche se non mi piace parlare di soldi. Ho aziende in Italia e nel mondo. Andiamo a prendere la lista dei ricconi mondiali: c’è il creatore di Amazon, Bill Gates, Amancio Ortega, Zuckerberg… Tutta gente che si è fatta da sola. Il limite siete solo voi stessi”.

Infine, pur non nominando direttamente Walter Nudo, Francesco ha detto la sua in merito alla polemica che lo ha coinvolto in questi giorni, mettendo in mezzo i giornalisti che, secondo lui, starebbero scrivendo cose che non corrispondono alla realtà:

“Voglio salutare tutti i miei amici giornalisti. Non tutti, ma una parte dei giornalisti che continuano a scrivere str….te ogni giorno. Ormai non li smentisco neanche più, perché sono curioso di capire la prossima st….ata che si inventeranno”.

Maria Rita Gagliardi