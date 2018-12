Ilary Blasi e la parrucche al “GF Vip”: “Totti non si è scomposto neanche un pò”

Quest’anno, più che per le dinamiche all’interno della Casa, che sono risultate essere noiose a causa di un cast deludente, al di sotto delle aspettative, si è parlato del “Grande Fratello Vip” per le parrucche che Ilary Blasi, conduttrice del reality show, ha sfoggiato ad ogni puntata serale.

Ilary, infatti, ogni settimana, ha stupito i telespettatori con un look sempre nuovo: capelli lunghi, corti, addirittura un caschetto corto e moro. Ma come ha reagito Francesco Totti, marito di Ilary, a questi stravolgimenti settimanali? Lo ha rivelato la stessa Blasi, intervistata dal settimanale “Gente”. Come raccontato da Ilary, Francesco non è rimasto affatto stupito dalle tante parrucche sfoggiate dalla moglie:

“Non si è scomposto neanche un po’, dopo 17 anni insieme ha capito con chi ha a che fare. Sa che sono un po’ matta, estrosa, mai convenzionale. Mi ha vista con i capelli lunghi, corti, lisci, mossi, con la francia, platino. Non si stupisce più”.

La fine dell’anno, come per tutti, è tempo di bilanci e buoni propositi. Il buon proposito di Ilary per il 2019 è quello di seguire l’esempio del marito, sempre attento alla solidarietà e ad aiutare le persone meno fortunate (tante e documentate sono le sue visite ai bambini malati del Bambin Gesù). Cosi’, Ilary ha rivelato che le piacerebbe andare in pellegrinaggio a Lourdes, ad accompagnare i malati:

“Mi piacerebbe un’esperienza a Lourdes. Accompagnare i malati, la gente che va in pellegrinaggio, che è una cosa che sogno di fare da anni. Ho avuto tanto dalla vita, non lo dimentico. Penso che sia giusto e bello dedicarsi anche a chi ha bisogno”.

