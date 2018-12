Nirvana contro Marc Jacobs: lo stilista ha “rubato” il logo al gruppo grunge?

Un nuovo scontro arriva, fresco fresco, dallo showbiz internazionale. La faida, questa volta, riguarda il gruppo grunge dei Nirvana e lo stilista Marc Jacobs.

Secondo quanto rivelato, in esclusiva, da TMZ, gli avvocati dei Nirvana hanno intentato una causa contro Jacobs per un design presente nella collezione “Bootleg Redux Grunge” del marchio. Jacobs, secondo quanto sostenuto dalla band, avrebbe copiato il loro famoso smiley e lo avrebbe utilizzato per promuovere la collezione, lanciata lo scorso novembre, della quale fanno parte calze, camicie e maglioni. L’origine e il significato esatti dell’iconico logo Nirvana “smiley face” con i suoi occhi incrociati e la sua bocca sbavante non è chiara, ma la maggior parte della gente crede che sia stata disegnata da Cobain e fatta prima su un volantino per la festa di rilascio per il suo album “Nevermind”, nel settembre 1991.

La causa sostiene, tra l’altro, che i Nirvana siano tra i fondatori della scena musicale “Grunge”, quindi anche il nome della linea di Jacobs sarebbe stato creato grazie alla band.

TMZ ha provato a contattare un rappresentate di Marc Jacobs per far si’ che rilasciasse una dichiarazione, o delucidazioni in merito alla vicenda, ma non ha ottenuto alcuna riposta. Come andrà a finire? I Nirvana la spunteranno, vincendo la causa? Staremo a vedere!

Maria Rita Gagliardi