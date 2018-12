Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 29 dicembre 2018

Anche oggi, sabato 29 dicembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 29 dicembre 2018. Non c’e’ piu’ religione va in onda su Rai 1,Una commedia che parla dei diversi conflitti tra le comunita’ religiose del mediterraneo. Questi litigi avvengono per il semplice motivo che non si riesce a trovare il bambino per il presepe vivente; cosi’ il sindaco Cecco e Suor Marta chiedono aiuto alla comunita’ musulmana presente nell’isola. Su Rai 2 va in onda Big Hero 6, Hiro Hamada si ritrova preso nella morsa di una trama criminale tesa a distruggere la frenetica e altamente tecnologica citta’ di San Fransokyo. Con l’aiuto della sua guardia del corpo robot unisce le sue forze con quelle di un team di neo-combattenti del crimine per salvare la citta’.

Va in onda su Rai 3 C’era una volta in America, Due ragazzini ebrei, Max e Noodles, iniziano la loro carriera nella malavita con piccoli traffici. Noodles finisce in prigione e ne esce durante il proibizionismo. La banda continua a fare affari d’oro, ma a poco a poco tra Max e Noodles il rapporto si va guastando. Un giorno Max resta ucciso in uno scontro a fuoco, Noodles rimane solo, ma 30 anni dopo riceve una lettera… Su Rete 4 va in onda What Women Want, Scapolone con figlia adolescente entra in crisi quando la ambita posizione in azienda viene affidata ad una donna. Improvvisamente, si sveglia con la capacità di sentire tutti i pensieri delle donne.

Su Canale 5 va in onda Io e Lucio Dalla Morandi solo 30 anni fa, Il tour del 1988 attualizzato dalla narrazione di Gianni Morandi, il quale si rivolge all’amico come se fosse semplicemente in un’altra stanza a pochi passi da lui. Sarabanda va in onda su Italia 1, Quiz musicale in cui si sfidano in ogni puntata 8 concorrenti: 4 campioni storici e 4 nuovi aspiranti campioni. Velocita’, memoria e un pizzico di strategia serviranno per superare i giochi, alcuni completamente nuovi, altri collaudati. Su La 7 va in onda Assassinio sul palcoscenico, Harold Taylor è accusato di omicidio, solo Miss Marple crede che sia innocente. Le sue indagini sul delitto, conducono a una compagnia teatrale e Miss Marple si fa scritturare…

La scelta di Jessica va in onda su Tv 8, Le riprese di un film mettono in subbuglio una cittadina nel periodo di Natale, ma fra il sindaco e la protagonista scocca subito la scintilla. Su Iris va in onda Strangerland, Catherine e Matthew Parker si sono trasferiti a Nathgari insieme ai loro figli, non tutti i membri della famiglia sono però felici del cambiamento. Una notte, i figli della coppia escono di casa senza piu’ rientrare. Cosi’ comincia la disperata ricerca dei ragazzi che spingera’ i genitori al limite. Su Cielo va in onda La figlia di Lady Chatterley, Julie torna al castello per le vacanze e incontra Melton, l’amante di sua madre. Da quel momento nasce tra di loro un rapporto morboso, ricco di fantasie sessuali. Julie fara’ di tutto per vendicare sua madre.

Stasera in TV, sabato 29 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Non c’e’ piu’ religione

23:15 – Petrolio

Rai 2

21:00 – Big Hero 6

22:50 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 – C’era una volta in America

02:11 – Blow Out

Rete 4

21:27 – What Women Want

00:02 – To Rome with love

Canale 5

21:20 – Io e Lucio Dalla Morandi solo 30 anni fa

23:10 – Pressing

Italia 1

21:30 – Sarabanda

00:35 – Lupin – Sfida alla cassaforte

La 7

21:15 – Assassinio sul palcoscenico

23:00 – Assassinio al galoppatoio

Tv 8

21:30 – La scelta di Jessica

23:15 – Un Natale da Cenerentola

Iris

21:00 – Strangerland

23:23 – Sleepers

Cielo

21:20 – La figlia di Lady Chatterley

22:55 – L’amante di Lady Chatterley

Stasera in TV, sabato 29 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

