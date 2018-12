Terza donna decapitata in Marocco: si tratta di delitto passionale?

Terza donna decapitata in Marocco: si segue la pista del delitto passionale

Sono ancora impresse nella memoria di tutti le immagini del brutale omicidio delle due turiste scandinave che si trovavano in vacanza in Marocco. In queste ore dal Paese nord africano giunge notizia che il corpo di una terza donna decapitata è stato trovato a Ifrane, località sciistica che si trova nel Medio Atlante. In questo caso, però, gli investigatori hanno dichiarato che si tratta di un delitto passionale e che si trovano già alla ricerca del colpevole.

Donna decapitata in Marocco: si tratta di una 24enne proprietaria di un allevamento di bestiame

Sebbene la polizia abbia tenuto riservati i dati anagrafici della donna uccisa, hanno fatto sapere che si trattava della proprietaria di un allevamento di bestiame della zona di soli 24 anni. Il suo assassino si pensa possa essere un pastore con il quale aveva avuto in passato una relazione. I due, infatti, avevano già avuto in passato delle discussioni, una delle quali era finita addirittura in tribunale. Ad alimentare il sospetto degli inquirenti c’è il fatto che l’uomo non si trovi più nella sua abitazione, ma sia partito. Come nel caso delle turiste scandinave, anche in questo a trovare il corpo brutalmente mutilato della vittima è stato un passante: l’uomo ha trovato il corpo decapitato nella spazzatura, e la testa a 6 metri di distanza.