Cingoli, esplode una caldaia: ustioni di primo e secondo grado, grave bambina di soli 15 mesi

Esplode caldaia, grave bambina di 15 mesi

Grave incidente domestico a Colle San Valentino di Cingoli, paese in provincia di Macerata, nelle Marche. Ieri una bambina di soli 15 mesi è rimasta gravemente ferita dallo scoppio di una caldaia. Il contenitore d’acqua bollente sarebbe esploso ieri alle 20.15 circa.

In quel momento la bambina si trovava in casa in compagnia dei genitori e dei nonni, che attendevano amici per cenare. La serata però è diventata un incubo quando la caldaia che raccoglieva l’acqua è esplosa improvvisamente nelle vicinanze della piccola. A causare l’esplosione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata l’ebollizione a causa della temperatura del focolare.

La piccola di 15 mesi è stata investita in pieno dall’acqua bollente uscita dalla caldaia. I genitori hanno chiamato subito i vigili del fuoco ed il 118. La bambina, dopo i primi accertamenti, è stata stabilizzata ed ora si trova in codice rosso presso il reparto pediatrico dell’ospedale Salesi di Ancona.

Ustioni di primo e di secondo grado

La piccola avrebbe riportato delle gravi ustioni, di primo e di secondo grado, su alcune parti del corpo. Comunque la bambina non si trova in pericolo di vita, ma è stata colpita in pieno dall’acqua bollente della caldaia.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la cucina dove si è verificata l’esplosione. Ora i carabinieri stanno eseguendo i rilievi, ma parrebbe che si sia trattato di un danno imprevedibile.