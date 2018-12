Crudeltà sugli animali: bambini fanno esplodere un petardo nella bocca di un cane

Quanto accaduto nelle scorse ore a San Lorenzo (Paraguay) lascia senza parole. Un gruppo di bambini stava giocando per strada con dei petardi (tradizione di fine anno a qualsiasi latitudine), ad un tratto, però, uno di loro ha deciso di coinvolgere nella pericolosa attività un povero cane. Il bambino ha messo in bocca al malcapitato animale uno dei petardi, quindi lo ha acceso facendolo esplodere. L’esplosione ha causato gravi ferite al cane, come si può vedere in una cruenta foto che mostra l’animale che gronda sangue dalla bocca ed ha la lingua completamente ustionata.

Bambini fanno esplodere petardo nella bocca di un cane: “Ecco la prima vittima di questo Natale”

In seguito all’accaduto il povero cane è stato portato dalla veterinaria Dalia Benitez che ha fatto il possibile per curare le ferite e salvargli la vita. Il peggio sembra essere passato, anche se la vittima non è ancora fuori pericolo. Intervistata dai media locali la dottoressa ha dichiarato: “Si tratta della prima vittima di Natale”, quindi ha auspicato che il suo intervento sia sufficiente a salvarlo: “Dio l’aiuti visto che ha fratture multiple alla bocca”.