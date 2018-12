Romina Power: la famiglia protagonista di una fiction?

Sotterrata l’ascia di guerra con Al Bano, Romina Power, ma in particolare la sua famiglia, potrebbe essere protagonista di un progetto molto interessante che, sicuramente, farà felice il pubblico italiano che, da sempre, ama la cantante ed attrice.

Secondo quanto rivela il settimanale “Vero” nell’ultimo numero in edicola, i Power saranno protagonisti di una fiction. Sembra, infatti, che, già dalla prossima primavera, inizieranno i casting per poi dare inizio alle riprese della serie tv che dovrebbe andare in onda entro la fine del 2019 su Raiuno.

La fiction, nello specifico, dovrebbe parlare del padre e del nonno di Romina, attori che hanno segnato il mondo cinematografico hollywoodiano. . Per ora, Romina non ha mai parlato del progetto, dunque non sappiamo se, in qualche modo, figurerà anche lei. Sappiamo con certezza, però, che Al Bano, prossimamente, sarà protagonista di un fiction al fianco di Lino Banfi, che sarà registrata tra la Puglia e la Russia. In una recente intervista, il cantante di Cellino San Marco ha raccontato di avere appianato le divergenze anche con Loredana Lecciso:

“Tra noi oggi c’è un buon rapporto anche se gli ultimi mesi sono stati difficili e mi è venuta una grande arrabbiatura per via di tutto quello che è stato detto. Ma oggi non c’è alcuna nube tra di noi, solo rispetto”.

Il cantante ha smentito l’imminente ritiro dalle scene musicali ed ha raccontato di essere stato miracolato, a suo dire, dalla Madonna:

“Il 25 ottobre di quest’anno mi trovavo con Romina in Russia. Quel giorno mi sono svegliato con una grinta che non sentivo da tempo. Stavo benissimo e ho affrontato quella giornata come se avessi nuovamente 20 anni. Ho lavorato per 8 ore di fila, non ho avuto un cedimento, non ho avuto un momento di debolezza. Anche l’edema alla voce, un problema alle corde vocali che mi portavo dietro da tempo, era completamente scomparso. Sono convinto che la Madonna mi abbia aiutato facendomi una grazia. E sono rinato”.

Maria Rita Gagliardi