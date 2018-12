Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film domenica 30 dicembre 2018

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 30 dicembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Rai 1 va in onda Se Dio vuole, Tommaso e Carla hanno due figli, Bianca non ha interessi ne’ idee o passioni, Andrea è invece iscritto a Medicina e pronto a seguire le orme del padre. Tommaso e’ molto orgoglioso di suo figlio, ma improvvisamente qualcosa cambia. Tommaso inizia a pensare che il figlio sia omosessuale,in realtà svelerà loro di voler diventare sacerdote… In onda su Rai 2 Principe Azzurro cercasi, Mia e’ pronta a diventare Principessa di Genovia. Si trasferisce a Palazzo con la nonna Regina Clarisse scopre però che non puo’ essere incoronata finche’ non ha un Re con cui condividere il trono!

Su Rai 3 va in onda I dieci comandamenti – Anime salve, Domenico Iannacone ci racconta le vite degli altri con uno stile ‘laico’ e originale per affrontare temi sociali. Su Rete 4 va in onda Lo specialista, May Munro vuole vendicare la morte dei genitori, causata dal clan dei Leon. Riesce a convincere Ray Quick, ex agente della Cia specializzato in esplosivi, a rispolverare le sue qualita’ per darle una mano. I due portano a termine la vendetta e finiscono con l’amarsi. Victoria – Conforto e gioia va in onda su Canale 5 Proposte di matrimonio, nuovi protagonisti e un’inattesa visita a palazzo: la regina Victoria e tutta la corte reale si riuniscono per un episodio speciale ambientato nel periodo più magico dell’anno.



Su Italia 1 va in onda Very Big Show, I momenti piu’ divertenti, i monologhi piu’ esilaranti e la simpatia irriverente di Andrea Pucci nel suo Big Show, accompagnato dalla verve comica di Katia Follesa e da grandi ospiti. Tut Il destino di un Faraone va in onda su La7, la serie racconta la storia dell’ascesa di Tut al potere e la sua lotta per condurre l’Egitto alla gloria. L’ultimo dominatore dell’aria va in onda su Tv 8, Gli elementi di Acqua, Terra, Fuoco e Aria un tempo vivevano in pace grazie all’Avatar. Quando l’Avatar scompare misteriosamente, il mondo diviene possesso della belligerante Nazione del Fuoco, che prima stermina tutti i Nomadi dell’Aria, poi sposta le sue mire verso le Tribù dell’Acqua.

Su Iris va in onda Un poliziotto alle elementari, Per acciuffare un trafficante di droga, John si infiltra come maestro nella scuola del figlio del criminale. Su Cielo va in onda Lo straniero della valle oscura, Greider arriva in una remota valle di montagna dove chiede di essere ospitato per i tre mesi invernali. Ad ospitarlo sono una vedova che vive con la figlia, ignare del fatto che Greider conosce il segreto che custodiscono da decenni. Alcuni delitti iniziano a far sospettare il vero motivo dell’arrivo di Greider.

Stasera in TV, domenica 30 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Se Dio vuole

23:10 – Speciale Tg1

Rai 2

21:05 – Principe azzurro cercasi

23:10 – Un principe tutto mio 4

Rai 3

21:25 – I dieci comandamenti – Anime salve

23:15 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rete 4

21:27 – Lo specialista

23:42 – Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche

Canale 5

21:23 – Victoria – Conforto e gioia

23:21 – Storia d’inverno

Italia 1

21:20 – Very Big Show

00:20- Chi ha paura del buio

La 7

20:30 – Tut Il destino di un Faraone

23:00- Bonaparte, la campagna d’Egitto

Tv 8

21:30 – L’ultimo dominatore dell’aria

23:15 – Ghostbusters II

Iris

21:00 – Un poliziotto alle elementari

23:22 – L’illusionista

Cielo

21:15 – Lo straniero della valle oscura

23:15 – La vita di Adele

Stasera in TV, domenica 30 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

