Truffe via web: Salesdee, il finto sito di saldi online che ruba i dati delle carte di credito

Massima attenzione agli acquisti online durante le festività natalizie. Sul web è spuntato un nuovo sito che ha già tratto in inganno centinaia di persone: si tratta di Salesdee, negozio online fraudolento creato da scammers, gruppo di criminali informatici in grado di raggirare gli utenti sottraendo loro dati sensibili. Il sito è infatti solo una facciata e acquistare i prodotti presenti al suo interno, tutti proposti a prezzi ‘in saldo’ decisamente vantaggiosi, è assolutamente da evitare. Questo perchè non si riceverà nulla a casa in quanto lo scopo dei truffatori è semplicemente quello di rubare i dati della carta di credito ed altre informazioni sensibili legati all’elaborazione dei pagamenti per poi utilizzarli successivamente in modo fraudolento.

La trappola dei saldi online, il sito è una truffa

Da alcuni giorni sono comparsi numerosi avvisi online, diffusi anche sui social network, che invitano gli utenti a rimanere alla larga da Salesdee. Chi invece avesse già utilizzato la propria carta di credito su questo sito dovrà contattare al più presto la propria banca per ricevere assistenza, bloccare il pagamento e proteggere i propri dati sensibili. Le banche devono dunque essere immediatamente informate del fatto che la carta di credito è stata usata su un sito fraudolento, così da poter intervenire subito e bloccare sul nascere il tentativo di truffa.