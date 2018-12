Battuta di caccia per Kate Middleton a Sandringham: ancora “contro” Meghan, la cognata animalista?

Battuta di caccia per Kate Middleton a Sandringham, è successo dopo Santo Stefano

Continuano a giungere, dal Regno Unito, nuovi dettagli sulle presunte divergenze (ma in molti parlano di scontro aperto) che sarebbero sorte tra Kate Middleton e Meghan Markle.

Le due cognate, rispettivamente Duchessa di Cambridge e Duchessa del Sussex, sarebbero in rotta ormai da mesi, tanto da far temere ai meglio informati una defezione natalizia dei neosposi agli eventi ufficiali previsti dal protocollo reale.

La defezione non c’è stata- e d’altra parte, in caso contrario, la cosa si sarebbe configurata come un vero e proprio affronto nei confronti della stessa Regina Elisabetta II- e così Harry e Meghan sono apparsi tranquillamente al fianco degli altri membri della famiglia, riuscendo a nascondere bene eventuali malumori. Ma ecco cos’è accaduto dopo i tradizionali festeggiamenti tenutisi nella tenuta della Regina a Sandringham (ed in particolare dopo la partenza di Meghan).

Battuta di caccia per Kate Middleton a Sandringham, Harry e Meghan in fuga per una vacanza a due

Kate Middleton avrebbe atteso la partenza della cognata Meghan Markle nel giorno di Santo Stefano per unirsi al resto della famiglia e partecipare alla tradizionale battuta di caccia reale che si tiene ogni fine anno in Norfolk.

Se per amore di Meghan, animalista convinta, il principe Harry è stato disposto a mettere da parte la caccia, beh, non tutti a corte sono concordi nell’assecondare la sua sposa.

È anche vero che l’attesa di Kate potrebbe però essere interpretata in una maniera diversa: non uno sgarbo indirizzato a Meghan (andando a cacciare e facendo quindi qualcosa che lei odia profondamente), ma un riguardo verso una cognata così sensibile sull’argomento.

D’altra parte, una fonte molto vicina alla corte ha rivelato al Daily Mail che Meghan ha accettato le attività di caccia condotte dai reali, perché si è resa conto che si tratta di attività che la famiglia del marito compie da secoli: “Meghan ha capito che i reali lo fanno da secoli e non cambieranno le loro abitudini. Non è vegetariana o vegana, ma a lei non piace la crudeltà inutile verso animali. (…)”.

L’assenza di Harry e Meghan in Norfolk è stata notata ma non c’era motivo alcuno che la coppia rimanesse a Sandringham oltre il giorno di Santo Stefano. Stando così le cose, quello di Kate non sarebbe un voler calcare la mano sottolineando la sua distanza dalla cognata ma la semplice perpetrazione di una tradizione, oltre che di una passione personale che la vede molto attiva.

Per quanto riguarda Harry e Meghan, pare che i due adesso siano partiti per una vacanza da vivere insieme. Forse l’ultima prima di diventare genitori?

Maria Mento