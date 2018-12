Bordighera, vicini di casa colgono un ladro mentre esce dalla villa dopo un colpo: pestato a sangue 

Residenti trovano ladro e lo pestano a sangue

Un ladro è stato colto sul fatto e pestato a sangue a Bordighera da parte dei vicini di casa del proprietario dell’abitazione appena svaligiata. Venerdì sera, attorno alle 20, tre stranieri con l’intenzione di svaligiare una casa si sono recati in Via degli Inglesi a Bordighera.

I tre hanno derubato un appartamento e quando sono usciti sarebbero stati visti, secondo una prima ricostruzione, dagli stessi residenti che si trovavano nei paraggi. I residenti, per nulla intimoriti, si sono messi sulle tracce dei ladri e li hanno trovati in via Bastioni.

Due in fuga, uno picchiato a sangue

I tre ladri, vistosi ormai scoperti dai vicini di casa, si sono dati alla fuga. Due sono riusciti a scappare ma uno è stato acciuffato dai cittadini che lo hanno picchiato a sangue.

Il pestaggio è avvenuto vicini ad un bar nei pressi della Porta del Capo. Un gruppo di persone lo ha raggiunto e lo ha picchiato a sangue. “Sono volate sedie e tavoli. Alla fine il ladro non riusciva neanche più a reggersi in piedi” racconta un testimone. In un secondo momento sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Ora le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’avvenuto e di ritrovare i due complici che si sono dati alla fuga.