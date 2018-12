Capodanno Rai 2019: ‘L’anno che verrà’, ospiti e anticipazioni della diretta Rai da Matera

Saranno milioni gli italiani che, questa sera, saluteranno il nuovo anno tra uscite e cenoni, ma tantissimi anche quelli che festeggeranno in casa e, proprio per loro, Raiuno ha organizzato una serata di intrattenimento, in diretta da Matera.

Su Raiuno, condotto da Amadeus, andrà in onda il consueto appuntamento con “L’anno che verrà”. Il conduttore, insieme ad un cast d’eccezione, ci introdurrà al 2019,tra canti e balli. Ma chi sono gli artisti che allieteranno la Vigilia di Capodanno? Ad esibirsi, in diretta, in quel di Matera, saranno: Malika Ayane, Red Canzian, i Jalisse, Fausto Leali e Ivana Spagna. E ancora: Gianni Togni, Michele Zarrillo, Alan Sorrenti e Donatella Rettore.

Presenzieranno all’evento anche i ragazzi de Il Volo, reduci da un tour in America e prossimi alla partecipazione al “Festival di Sanremo”. Non mancherà, insieme alla musica, la possibilità di ballare. Saranno ospiti de “L’anno che verrà”, anche i Los Locos, storico duo di brani latino americani, inventori, tra le tante, de “La macarena”. Insieme a loro, saliranno sul palco anche diversi esponenti della disco music pop ’80 e ’90.

A far scatenare il pubblico di Matera e quello sintonizzato da casa sarà, sicuramente, Ic Mc, con il suo dj set. Insomma, tra musica, ballo e intrattenimento, Raiuno saprà, sicuramente, accontentare tutte le fasce d’età del suo numeroso pubblico. Buon anno!

Maria Rita Gagliardi