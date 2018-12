Esplodono le cabine elettriche in città, i cospiratori gridano all’invasione aliena

Esplodono le cabine elettriche in città, su YouTube si parla della presenza degli alieni

Lo scorso 27 dicembre 2018, nella città statunitense di Kenner (Stato della Louisiana), è accaduto qualcosa di insolito che ha fatto gridare all’ennesima, potenziale, presenza di alieni sulla Terra.

Alcune linee elettriche sono saltate, esplodendo letteralmente e scatenando degli incendi di portata abbastanza considerevole (ma comunque contenuta) nei pressi di una stazione di servizio.

Atterrita tutta la popolazione che si è ritrovata nei paraggi al momento delle esplosioni. Lo strano fenomeno è stato documentato tramite alcuni brevi video come quello che vi proponiamo. Non si sa ancora a cosa sia dovuto quanto successo. I teorici della cospirazione, soprattutto su YouTube, si sono scatenati con le loro teorie: è una prova ulteriore di presenze paranormali?

Esplodono le cabine elettriche in città, è mistero a Kenner (Louisiana)

A Kenner, in Louisiana, è successo qualcosa di spaventoso ed inusuale. Nella giornata del 27 dicembre scorso alcune cabine elettriche sono esplose, scatenando il pandemonio tra le persone presenti. Le esplosioni hanno originato degli incendi isolati che sono durati quanto basta per girare dei brevi video.

Il filmato che vi propiniamo è finito online, raggiungendo in pochissimo tempo migliaia di visualizzazioni (circa 8mila). Perché si sta parlando così tanto di quanto successo a Kenner? Perché (al di là delle reali cause che hanno portato alle esplosioni e di cui non siamo in grado di darvi conto) si tratta dell’ennesimo fatto che ha dato modo ai cospiratori di affermare che sia stata opera di forze aliene.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti al momento dell’esplosione, in cielo sarebbe apparso un qualcosa, probabilmente un Ufo, che avrebbe iniziato a sparare sulla città di Kenner. Questo è stato dedotto dai fasci di luce che i testimoni avrebbero visto arrivare dal cielo verso la Terra.

I cospiratori sarebbero inoltre convinti del fatto che gli alieni stiano combattendo una guerra sul nostro pianeta o che queste siano loro manifestazioni di forza per far comprendere ai nostri Governi cosa siano capaci di fare.

Maria Mento