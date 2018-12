Giampiero Galeazzi, in sedia a rotelle a ‘Domenica In’, fa commuovere Mara Venier: “Ti voglio bene”

Toccante ospitata a “Domenica In”. Mara Venier, nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, ha accolto nel suo salotto televisivo Giampiero Galeazzi, suo grandissimo amico con il quale per anni ha condotto il programma domenicale in onda su Raiuno.

Il noto telecronista sportivo e conduttore televisivo, apparso visibilmente provato dalla malattia, è entrato in studio in sedia a rotelle, ad attenderlo c’era, ovviamente, Mara che lo ha accolto con un caloroso abbraccio. Nonostante l’evidente stato di sofferenza, Giampiero, da sempre simpaticamente ribattezzato dalla Venier “Bisteccone”, non ha perso la voglia di vivere e di scherzare, cosi’ la Venier lo ha coinvolto nella lettura dell’oroscopo e quando si è arrivati a parlare del suo segno zodiacale, il Toro, Giampiero, forse riferendosi alle sue condizioni di salute precarie, ha dichiarato: “Sono contento di quello che ho fatto nella vita, ora mi manca da fare bene gli ultimi 50 metri”. Mara, sicuramente per incoraggiarlo, gli ha immediatamente risposto: “500 metri sono pochi, ne devi fare ancora tanti”. E ancora, dopo averlo abbracciato: “Mara è sempre con te. Ti voglio bene, lo sai”.

Lo scorso ottobre, Giampiero, che non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni pubbliche in merito alla sua malattia, era stato ospite a “Domenica In”, collegandosi in diretta proprio con Mara.

Giampiero Galeazzi è nato a Roma nel 1946 ed ha esordito del mondo dello sport come canottiere, per essere poi assunto prima in radio e poi in tv. La popolarità è arrivata con la partecipazione a trasmissioni note come “Dribbling”, “La domenica sportiva” e “Mercoledì sport”. Famose, per l’enfasi e la passione sempre mostrate, sono state le sue telecronache di canottaggio. Divenuto, negli anni, un volto noto del giornalismo, è diventato un volto familiare al grande pubblico della domenica, proprio grazie alla conduzione di “Domenica In”, insieme a Mara che, oggi, lo ha voluto con sè per la puntata odierna.

Maria Rita Gagliardi