Giovanni Terzi è il nuovo amore di Simona Ventura?

Sembra che nella vita sentimentale di Simona Ventura sia tornato a splendere il sole. Il sito “Dagospia” annuncia, in esclusiva, che la conduttrice, dopo la fine della storia d’amore con Gerò Carrara, avrebbe un nuovo amore.

Si tratta di Giovanni Terzi, giornalista, architetto e conduttore. Almeno per il momento, la storia d’amore dei due non è stata ancora ufficializzata, tantomeno Simona, che come vi abbiamo raccontato qui sarà la nuova conduttrice di “The Voice”, e Giovanni sono stati protagonisti di paparazzate. Giovanni, figlio di Antonio, direttore di popolari settimanali e vicedirettore del “Corriere della Sera”, scrive per il “Giornale” e dirige “Il Giornale off”. E’ già noto al pubblico televisivo, essendo spesso ospite di molti programmi Rai e curando una rubrica nel programma “Unomattina in famiglia”. Inoltre, è stato assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano quando sindaco era Letizia Moratti. Per quanto concerne la sua sfera privata, Giovanni è stato il compagno, dal 2006 al 2011, di Dalia Di Lazzaro ed è papà di Lodovico.

Solo lo scorso novembre, Simona aveva annunciato la fine della lunga storia d’amore con Gerò Carrara, attraverso un video postato sui social, nel quale dichiarava:

“Le grandi storie d’amore si possono definire tali perché dopo rimane un profondo rispetto. Il rispetto dovuto a un bel percorso, a tanti momenti che abbiamo condiviso, un rispetto dovuto ad una storia bella come la nostra. Ci vorremo sempre bene”.

Con l’arrivo del nuovo anno, Supersimo confermerà la storia d’amore con Terzi? Noi, speriamo per lei, che il suo cuore sia tornato a battere d’amore!

Maria Rita Gagliardi