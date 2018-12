GF Vip, Jane Alexander festeggia il compleanno con Elia Fongaro: “Con lui sono felice”

Ormai, Jane Alexander ed Elia Fongaro, che si sono conosciuti nella Casa del “Grande Fratello Vip”, sono ufficialmente una coppia.

L’attrice e doppiatrice di origini britanniche ha festeggiato, due giorni fa, il suo quarantaseiesimo compleanno. Un giorno speciale che ha trascorso insieme all’ex Velino. Per celebrare la ricorrenza, Jane ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram un dolcissimo scatto che la ritrae proprio insieme ad Elia. La foto è accompagnata da una bellissima didascalia, attraverso la quale Jane ha ufficializzato la storia d’amore con il modello:

“Sono stati due giorni intensi e meravigliosi. Sono una donna che ha compiuto 46 anni e non era così felice da tanto. Se me lo avesse chiesto qualcuno tempo fa, avrei avuto paura alla sola idea. Ma ora no. E sì, ho un uomo pazzesco accanto. E sì, lo è davvero, non solo come potete immaginare voi, ma in modi che io mai avrei potuto nemmeno sognare. Ma non è solo questo. È essere sicura di me finalmente, non avere timore di non essere giusta, di sbagliare, di essere poco o addirittura nulla. Allora si vede che me lo merito. Ora sì. Quindi daje Jane! Me lo dico anche io. Forza e coraggio. E sorridi sempre”.

Al post ha immediatamente risposto Elia che, a sua volta, ha scritto:

“Happy Birthday. A te che sei arrivata come un Faro nella mia Vita: #raraepreziosa”.

Maria Rita Gagliardi