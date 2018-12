Matrimonio low cost per Miley Cyrus e Liam Hemsworth: ecco quanto hanno speso

Lo scorso 23 Dicembre, Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono convolati a giuste nozze. La cantante e l’attore australiano hanno pronunciato il “fatidico si” lontani da ogni clamore, attraverso una cerimonia molto intima, alla quale hanno partecipato soltanto gli amici ed i parenti più stretti (ve ne abbiamo parlato qui).

Ma quanto hanno speso Miley e Liam per i loro fiori d’arancio? A svelarcelo è, in esclusiva, “E!News”. Il matrimonio, che è stato annunciato soltanto dopo la cerimonia dagli sposi attraverso una serie di foto postate su Instagram, sarebbe costato soltanto 15.000 dollari. Miley e Liam si sono giurati amore eterno nella casa di famiglia a Frankin, nello stato del Tennessee. Inizialmente, gli ormai coniugi Hemsworth avevano deciso di sposarsi nella loro villa di Malibù, che è rimasta coinvolta dagli incendi che hanno devastato la California lo scorso novembre,

Per quanto riguarda i fiori, sulla base dei mazzi che sono stati utilizzati, è stato stimato che gli sposi abbiano speso 1500 dollari. Per l’occasione Miley che, smessi gli eccessi ha cambiato completamente look optando per uno stile molto più sobrio, ha indossato un abito, sobrio e molto lineare, realizzato appositamente per lei dalla stiliste Vivienne Westood, dal valore di 8.600 dollari. Liam, invece, ha optato per un elegantissimo smoking e per un paio di sneakers dal valore di 50 dollari.

La torta nuziale, fiore all’occhiello di qualsiasi ricevimento nuziale, è stata realizzata da una pasticceria locale, a tre piani e con qualche cupcake per amici e parenti, per un valore di soli 220 dollari. Per le bevande, invece, Miley e Liam non avrebbero badato a spese. Pare che l’intero ricevimento sia stato innaffiato da bevande, per un valore di 1300 dollari, con bicchieri dal valore di un dollaro e mezzo l’uno.

Maria Rita Gagliardi