Modella di 17 anni incoronata “ragazza più bella del mondo”: aveva già trionfato online 10 anni fa

Thylane Blondeau, modella francese di 17 anni, è la ragazza più bella del mondo secondo la classifica di TC Candler. Sorprendentemente, si è scoperto che una fotografia della stessa ragazza aveva già trionfato,divenendo virale per la sua bellezza, quando Thylane era ancora una bambina di soli 6 anni.

A undici anni di distanza da quel piacevole momento di notorietà, la giovane è stata nuovamente scelta come modello di bellezza. È stata Thylane Blondeau in persona a dare l’annuncio di questa sua elezione a ragazza più bella del mondo ai followers su Instagram. La modella francese si è detta “incredula” per quanto le sta accadendo.

Modella di 17 anni incoronata “ragazza più bella del mondo”: eletta dalla classifica TC Candler

TC Candler è la classifica, stilata dal 1990 in avanti, che ha il compito di celebrare la bellezza nella diversità, incarnata dai visi più belli che si possono trovare in giro per il mondo. Quest’anno, tra i cento visi più belli selezionati dalla prestigiosa classifica, il vincitore è il volto di Thylane Blondeau (modella, 17 anni).

La giovane ragazza francese è l’erede di blasonatissime icone di stile e di bellezza che l’hanno preceduta alla guida della classifica: parliamo di personaggi del calibro di attrici come Michelle Pfeiffer e Marion Cotillard e di super modelle come Jourdan Dunn.

Analizzando meglio la carriera di Thylane Blondeau si scopre, però, che la 17enne ha già delle collaborazioni importanti nel suo mondo. A soli 4 anni ha sfilato per Jean Paul Gaultier e a 10 anni è stata la modella più giovane a posare per Vogue Paris.

Che non si stia parlando di una perfetta sconosciuta è chiaro. Thylane Blondeau, figlia del calciatore Patrick Blondeau e di Veronika Loubry, attualmente è ambasciatrice del marchio L’Oréal e nel 2017 è apparsa nella campagna Primavera degli stilisti italiani Dolce&Gabbana. Eppure, la ragazza è rimasta positivamente sconvolta dalla sua vittoria in classifica e ha ringraziato, mostrandosi incredula, i suoi followers su Instagram.

