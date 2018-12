Operato all’ernia tre volte in 15 giorni, rimane invalido a soli 45 anni

Operato all’ernia tre volte in 15 giorni, invalido a 45 anni

Un uomo di 45 anni è rimasto invalido dopo tre operazioni all’ernia subite in soli 3 giorni. L’uomo, curato all’ospedale di Belluno, presentava una semplice ernia al disco, per la quale aveva programmato un’operazione.

Una volta ricoverato, però, ha subito ben 3 operazioni in soli 15 giorni di tempo, passando per ospedali e per provincie diverse. Infine, è stato salvato in extremis quando i medici hanno trovato una peritonite che gli aveva perforato l’intestino.

Dopo il ricovero a Belluno infatti avrebbe subito una serie di complicazioni che l’hanno portato ad essere nuovamente ricoverato in altre strutture.

Ora chiederà 500mila euro di danni

L’uomo di Castellana, un tempo abituato a lavorare nei cantieri come escavatorista, oggi non può più lavorare come operaio a causa della invalidità al 50% che l’ha colpito.

L’uomo deve lavorare come impiegato e deve fare riposi frequenti, e percepisce la legge 104. Una vita rovinata per il 45enne, che ora ha chiesto i danni alle Usl di Belluno, per 500mila euro di risarcimento.