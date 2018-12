Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 31 dicembre 2018

Cosa andrà in onda stasera in tv, 31 dicembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, in coda trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 31 dicembre 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda L’anno che verrà, Per aspettare la mezzanotte, che segna l’inizio del nuovo anno, in compagnia di Amadeus e dei suoi ospiti musicali (e non solo…). Su Rai 2 va in onda Hotel Transylvania 2, Tutto sembra andare per il meglio all’Hotel Transylvania… la rigida politica alberghiera riservata ai soli mostri imposta da Dracula, e’ stata finalmente sorpassata, aprendo le porte anche agli ospiti umani. Ma al di la’ delle bare chiuse, Drac e’ preoccupato perche’ il suo adorabile nipote Dennis, meta’ vampiro e meta’ umano, non accenna a dare segni da vampiro. Mentre Mavis e’ andata a trovare la sua famiglia acquisita di umani insieme a Johnny…

42 Festival del Circo di Montecarlo va in onda su Rai 3, Le più grandi attrazioni del circo mondiale si riuniscono nel Principato di Monaco per il tradizionale appuntamento annuale con il “Festival del Circo di Montecarlo”.

Anche staseta su Rete 4 va in onda Il segreto – La storia di Pepa, Carlos ruba a Pepa, la sua serva e la sua amante, suo figlio appena nato per darlo a sua moglie, il cui figlio e’ appena morto durante il parto. Dopo essere stata espulsa dal paese, giura di non dimenticare mai la creatura. Passano gli anni e Pepa diventa una levatrice esperta che va di citta’ in citta’ fino a raggiungere il piccolo villaggio di Ponte Vecchio. Il destino vuole che incontri Tristan, un militare in pensione che e’ tornato dalla guerra e sposato con Angustias, una donna squilibrata. Tra Pepa e Tristan nasce un amore tanto passionale quanto impossibile.

Va in onda su Canale 5 Capodanno in musica, Il capodanno di Canale 5, quest’anno in diretta dall’imponente cornice di Piazza Prefettura a Bari.

Su Italia 1 va in onda In Time, In un futuro prossimo, una modifica del gene dell’invecchiamento fa si’ che l’unica discriminante per rimanere in vita sia il tempo che un essere umano ha a disposizione e che puo’ comprare attraverso il denaro. Cio’ comporta che i piu’ ricchi siano immortali e che la povera gente sia destinata a morire gia’ a 25 anni. Will, un giovane uomo che cerca di comprare del tempo per la madre moribonda ma… Su La 7 va in onda Intrigo internazionale, Un uomo viene scambiato per un agente e viene rapito. Dopo poco riesce a scappare ma nessuno crede alla sua storia, solo una donna di nome Eva sembra cercare di aiutarlo. Cirque du Soleil: O va in onda su Tv 8, Lo spettacolare show acquatico del Cirque du Soleil con acrobati, performer e nuotatori che mostrano tutte le loro straordinarie abilita’.

Su Iris va in onda Il tango della gelosia, Dopo dieci anni di matrimonio, una moglie si sente trascurata dal marito finge quindi di tradirlo con un pugliese che lavora nella ricca casa come “gorilla”. Si trovano nella garçonnière del gorilla, oltre al marito, anche la fidanzata del pugliese, che viene scambiata dalla moglie per un’amante del consorte. Su Cielo va in onda La vita di Adele, Adele ha 17 anni e aspetta il grande amore, poco dopo conosce Thomas. Lo stesso giorno Adele ha conosce anche una misteriosa ragazza dai capelli blu che ogni notte diventa protagonista dei suoi sogni e desideri piu’ intimi. Adele prova a concedersi a Thomas ma si rende conto di provar attrazione per le ragazze.

Stasera in TV, lunedì 31 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:00 – L’Anno che Verrà

01:35 – Testimoni e Protagonisti Ventunesimo secolo – Mara Venier

Rai 2

21:20 – Hotel Transylvania 2

23:05 – Ralph Spaccatutto

Rai 3

21:05 – 42 Festival del Circo di Montecarlo

23:25 – TG3

Rete 4

21:25 – Il segreto – La storia di Pepa

23:45 – Capodanno in musica

Canale 5

20:50 – Concerto di Natale in Vaticano

02:40 – Madonna: rebel heart tour

Italia 1

21:21 – In Time

23:51 – Questione di tempo

La 7

20:50 – Intrigo internazionale

23:40 – Io ti salverò

Tv 8

21:30 – Cirque du Soleil: O

23:15 – La notte dei record Gran finale

Iris

21:00 – La soldatessa alle grandi manovre

23:06 – L’insegnante va in collegio

Cielo

21:15 – Superfantagenio

23:15 – Vixen!

Stasera in TV, lunedì 31 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

